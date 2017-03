RK-Terminvorschau vom 6. MÄRZ bis 17. MÄRZ 2017

Wien (OTS/RK) - In der Zeit vom 6. MÄRZ bis 17. MÄRZ 2017 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN):

MONTAG, 6. MÄRZ 09.00 Uhr, Science Day im Planetarium der Stadt Wien (Planetarium der Stadt Wien, 2., Oswald-Thomas-Platz) 14.00 Uhr, Überreichung der Einsatzmedaille des Landes Wien an Mesut Uysal durch StRin Ulli Sima (Rathaus, Steinsaal I) DIENSTAG, 7. MÄRZ 17.00 Uhr, Fototermin anl. des Abschlusses des Architekturwettbewerbs für den Bildungscampus Aron Menczer mit StR Jürgen Czernohorszky (HTL Rennweg, 3., Rennweg 89B, Aula) 19.00 Uhr ÖkoBusinessPlan–Gala mit StRin Ulli Sima (WU Wien, Mensa, 2., Welthandelsplatz 1) MITTWOCH, 8. MÄRZ 15.30 Uhr, Veranstaltung anl. des Internationalen Frauentages mit StRin Sandra Frauenberger (Rathauskeller, 1., Rathausplatz 1, Lanner Saal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Hernals (Amtshaus, 17., Elterleinplatz 14, Sitzungssaal) 19.00 Uhr, Eröffnung der Ausstellung „Man lebt nur in Russland“ (Rathaus, Musiksammlung der Wien Bibliothek, Bartensteingasse 9, 1. Stock) DONNERSTAG, 9 MÄRZ 09.30 Uhr, Pressekonferenz und Fototermin anl. "Neustart für den Johann-Nepomuk-Berger-Platz mit Vbgm. Vassilakou, BV Prokop, BV Pfeffer (Ottakringer Brauerei, 16., Ottakringer Platz 1) 14.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Robert Pulai und Josef Rejmar sowie des Silbernen Verdienstzeichens des Landes Wien an Ulrike Kornmayer durch GRin Tanja Wehsely (Rathaus, Wappensaal) MONTAG, 13. MÄRZ 18.00 Uhr, BürgerInnenversammlung zum Thema „Einführung des Parkpickerls in Favoriten“ (FH Campus Wien, 10., Favoritenstraße 226) DIENSTAG, 14. MÄRZ 18.00 Uhr, Wiener Vorlesung „Auf der Flucht“ (Rathaus, Wappensaal) MITTWOCH, 15. MÄRZ 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Richard Dorfmeister und Peter Kruder durch StR Andreas Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesung „Die Geschichte: ein Zivilisationsprozess?“ mit u.a. dem Leiter der Wiener Vorlesungen, Hubert Christian Ehalt (ORF RadioKulturhaus, 4., Argentinierstraße 30a, Großer Sendesaal) DONNERSTAG, 16. MÄRZ 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Mariahilf (Amtshaus, 6., Amerlingstraße 11) 18.00 Uhr, BürgerInnenversammlung zum Thema „Öffentliche Beleuchtung in Favoriten“ (VHS Veranstaltungszentrum PAHO, 10., Ada-Christen-Gasse 2B) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesung „150 Jahre ‚Donauwalzer‘ – Identität, Takt, Lebensgefühl“ (Rathaus, Festsaal)

(Schluss) sep

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

www.wien.gv.at/rk