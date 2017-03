NÖGKK veranstaltet Frauengesundheitstage

Gesundheits- und Fitness-Checks, Vorträge und Schnupperangebote

St. Pölten (OTS) - Am 8. März ist Weltfrauentag. Die NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) veranstaltet deshalb in den nächsten Wochen drei Frauengesundheitstage, die eine Menge gesunde Informationen für das weibliche Geschlecht bieten. Wer fit bleiben will und sich gerne verwöhnen lässt, streicht sich schon einen Termin im Kalender an.

Auf die Damen wartet ein Mix aus persönlicher Vorsorge, Fitness und Lifestyle. In einer Gesundheitsstraße werden die Damen von Kopf bis Fuß durchgecheckt. Die Tests reichen von einer Blutwertebestimmung über Lungen- und Venenfunktionsmessung bis zur gynäkologischen und psychologischen Beratung. Darüber hinaus gibt es interessante Vorträge und Schnupperangebote zu frauenspezifischen Themen. Auch Bewegung und Entspannung kommen nicht zu kurz. Alle Details zu den Programmen gibt es in den NÖGKK-Service-Centern bzw. unter www.noegkk.at.

Das Angebot der Frauengesundheitstage ist für Frauen aller Altersstufen geeignet. Der Eintritt ist frei! Natürlich sind auch Männer herzlich willkommen.

12. NÖ Frauengesundheitstag in Wieselburg

in Kooperation mit den NÖ Krankenversicherungsträgern und Partnern Wann: 18. März 2017, 09:00 – 17:00 Uhr

Wo: Messegelände – Wieselburger Halle 10, 3250 Wieselburg, Volksfestplatz 3

NÖGKK-Frauengesundheitstag in Breitenau

Wann: 25. März 2017, 9:00 – 17:00 Uhr

Wo: Steinfeldzentrum Breitenau, 2624 Breitenau, Kirchenplatz 7

NÖGKK-Frauengesundheitstag in Horn

Wann: 1. April 2017, 9:00 – 17:00 Uhr

Wo: Vereinshaus Horn, Robert Hamerlingstraße 9, 3580 Horn

