Neues Dosenformat für Trendsetter: Heineken® präsentiert stilvolle „Sleek Can“

Linz (OTS) - In über 190 Ländern der Welt beheimatet, ist Heineken der Weltbürger unter den Bieren und die absolute Nummer 1 im internationalen Premium-Segment. Die Biermarke richtet sich an selbstbewusste, vorwärtsorientierte Konsumenten, die genau wissen, was sie wollen und wie sie ihre Ziele erreichen werden. Nun wird Heineken in Österreich in einer neuen Verpackung auf den Markt gebracht, die genau den Ansprüchen der Zielgruppe gerecht wird.

Viktor Gillhofer, Leitung Geschäftsfeld Lebensmittelhandel bei der Brau Union Österreich, erklärt: „Eine hohe, schlanke Dose, die sogenannte ‚Sleek Can‘, wird am österreichischen Getränkemarkt immer beliebter und gefällt besonders jungen Erwachsenen und Frauen. Die Dose ist convenient, leicht zu handhaben und stilvoll. Im Biersegment sind wir mit Heineken damit noch unter den ersten Anbietern.“

Neue Sleek Can ab Ende März im Handel

Heineken wird in der neuen Sleek Can ab Ende März im Handel erhältlich sein und ersetzt ab diesem Zeitpunkt die bisherige Dose. Kein Unterschied ist in der Menge, auch das neue Produkt enthält 0,33 Liter Heineken. Die Dose ist auch im 4x6-Pack erhältlich.

Heineken: internationale Marke, österreichischer Inhalt

Konkret wird Heineken in der niederösterreichischen Brauerei Wieselburg, deren Geschichte auf das Jahr 1770 zurückgeht, für den österreichischen Markt gebraut. Braumeister Christian Huber erklärt:

„Wir brauen hier in Wieselburg pro Jahr 150.000 HL der Weltmarke Heineken in Lizenz – das bedeutet, nach den höchsten internationalen Standards, die auch laufend überprüft werden. Es ist natürlich wichtig, dass ein Heineken überall auf der Welt wie ein Heineken schmeckt – auch wenn in unserem sehr viel Österreich steckt.“

Über HEINEKEN:

HEINEKEN ist weltweit der internationalste Bierbrauer und der führende Erfinder und Vermarkter von Premium Bier und Cider. Geführt von der Marke Heineken®, hat die Gruppe ein erfolgreiches Portfolio mit mehr als 250 internationalen, regionalen, lokalen und Spezial-Bieren und Cider. HEINEKEN verschreibt sich der Innovation, langfristigen Marken-Investitionen, konsequentem Verkauf und fokussiertem Kostenmanagement. Unter der Agenda „Brewing a Better World“ ist Nachhaltigkeit in allen Geschäftsprozessen integriert. Der Konzern beschäftigt ca. 81.000 Mitarbeiter und betreibt mehr als 160 Brauereien in 70 Ländern. Heineken N.V. und Heineken Holding N.V. Aktien sind an den Euronext-Börsen in Amsterdam verfügbar.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Dr. Gabriela Maria Straka, EMBA

Leitung Kommunikation/PR & CSR

Diplom-Biersommelière

Tel.: 0732 6979 2670

E-Mail: g.straka @ brauunion.com

www.brauunion.at



MMag. Monika Steinkogler, Bakk.

Kommunikation/PR

Biersommelière

Tel.: 0732 6979 2378

E-Mail: m.steinkogler @ brauunion.com

www.brauunion.at