Sicherstellung von Cannabispflanzen nach Wasserschaden

Wien (OTS) - Am 02.03.2017 um 08:30 Uhr fanden Feuerwehrleute bei einem Einsatz wegen eines Wasserschadens in einer Wohnung in der Raxstraße (10. Bezirk) eine Cannabis-Aufzuchtanlage. Die Polizei stellte in Folge 51 Pflanzen sicher. Der Wohnungsmieter war zur Einsatzzeit nicht anwesend, er wurde zur Anzeige gebracht.

