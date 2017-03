Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Wien (OTS) - Am 03.03.2017 um 02:05 Uhr beobachtete ein Zeuge den Einbruchsversuch eines Mannes in ein Café in der Althanstraße (9. Bezirk). Der Tatverdächtige (40) wurde festgenommen, in seinem Gewahrsam wurde eine verbotene Waffe (getarntes Elektroschockgerät) sichergestellt.

