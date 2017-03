EANS-News: ANDRITZ-GRUPPE: Solide Geschäftsentwicklung in 2016

Graz, 3. März 2017. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr eine insgesamt solide Geschäftsentwicklung. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs auf knapp über sechs Milliarden Euro erreichten Ergebnis und Rentabilität die höchsten Werte in der Unternehmensgeschichte. Der Vorstand wird der Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende auf 1,50 Euro je Aktie vorschlagen.

Die Ergebnisse des Geschäftsjahrs im Detail:

Der Umsatz betrug 6.039,0 MEUR und lag damit um 5,3% unter dem historischen Höchstwert des Vorjahrs (2015: 6.377,2 MEUR). Alle vier Geschäftsbereiche verzeichneten projektbedingte Rückgänge des Umsatzes im Neuanlagenbereich. Sehr positiv entwickelte sich der Servicebereich, dessen Anteil auf 32% des Gesamtumsatzes (2015: 30%) anstieg - mit Zunahmen in allen vier Geschäftsbereichen.

Der Auftragseingang betrug 5.568,8 MEUR und lag damit unter dem Vorjahrsvergleichswert (-7,5% versus 2015: 6.017,7 MEUR). Während der Geschäftsbereich METALS den Auftragseingang im Jahresvergleich steigern konnte, war der Auftragseingang in den Bereichen HYDRO und PULP & PAPER rückläufig.

Der Auftragsstand per ultimo 2016 lag bei 6.789,2 MEUR (-7,3% versus ultimo 2015: 7.324,2 MEUR).

Trotz des Umsatzrückgangs erhöhte sich das EBITA auf 442,1 MEUR (+3,1% versus 2015: 429,0 MEUR) und erreichte den höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte, wie auch die EBITA-Marge, die auf 7,3% (2015: 6,7%) anstieg.

Das Konzernergebnis (nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen) erhöhte sich auf 274,6 MEUR (2015: 267,7 MEUR).

Die Vermögens- und Kapitalstruktur per 31. Dezember 2016 war unverändert solide. Die Bilanzsumme betrug 6.198,6 MEUR (31. Dezember 2015: 5.778,0 MEUR), die Eigenkapitalquote stieg auf 21,7% an (31. Dezember 2015: 21,0%). Die Nettoliquidität betrug 945,3 MEUR (31. Dezember 2015: 984,0 MEUR).

Bei der Hauptversammlung am 28. März 2017 wird der Vorstand angesichts der positiven Geschäftsentwicklung eine deutliche Erhöhung der Dividende auf 1,50 EUR je Aktie vorschlagen (2015: 1,35 EUR). Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 56% (2015: rund 52%).

Für das Geschäftsjahr 2017 geht ANDRITZ von einer gegenüber dem Vorjahr unveränderten Projektaktivität in den bedienten Märkten aus und erwartet aus heutiger Sicht eine gute Geschäftsentwicklung. Dr. Wolfgang Leitner, Vorstandsvorsitzender der ANDRITZ AG: "Wir sind für 2017 insgesamt positiv und erwarten gegenüber dem Vorjahr zumindest gleichbleibenden Umsatz und Rentabilität. Zentraler Fokus heuer wird die Schaffung der Voraussetzungen zur Fortsetzung des langfristig profitablen Wachstums - basierend auf dem Erwerb ergänzender Produktfelder und internem Wachstum - sein."

(in MEUR) 2016 2015 +/- Q4 2016 Q4 2015 +/- Umsatz 6.039,0 6.377,2 -5,3% 1.799,7 1.788,1 +0,6% HYDRO 1.752,4 1.834,8 -4,5% 572,7 525,2 +9,0% PULP & PAPER 2.094,4 2.196,3 -4,6% 560,4 609,9 -8,1% METALS 1.598,4 1.718,1 -7,0% 488,1 478,3 +2,0% SEPARATION 593,8 628,0 -5,4% 178,5 174,7 +2,2% Auftragseingang 5.568,8 6.017,7 -7,5% 1.532,3 2.250,1 -31,9% HYDRO 1.500,3 1.718,7 -12,7% 439,4 596,7 -26,4% PULP & PAPER 1.919,5 2.263,9 -15,2% 568,5 1.008,2 -43,6% METALS 1.551,5 1.438,6 +7,8% 372,0 484,8 -23,3% SEPARATION 597,5 596,5 +0,2% 152,4 160,4 -5,0% Auftragsstand (per ultimo) 6.789,2 7.324,2 -7,3% 6.789,2 7.324,2 -7,3% EBITDA 542,4 534,7 +1,4% 178,9 170,6 +4,9% EBITDA-Marge 9,0% 8,4% - 9,9% 9,5% - EBITA 442,1 429,0 +3,1% 150,0 134,0 +11,9% EBITA-Marge 7,3% 6,7% - 8,3% 7,5% - EBIT 385,8 369,1 +4,5% 124,0 110,0 +12,7% Finanzergebnis 12,6 7,3 +72,6% -3,1 3,3 -193,9% EBT 398,4 376,4 +5,8% 120,9 113,3 +6,7% Konzernergebnis (nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen) 274,6 267,7 +2,6% 80,4 86,4 -6,9% Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 366,6 179,4 +104,3% 20,9 46,6 -55,2% Investitionen 119,5 101,4 +17,9% 43,2 41,7 +3,6% Mitarbeiter (per ultimo, ohne Lehrlinge) 25.162 24.508 +2,7% 25.162 24.508 +2,7%

Die ANDRITZ-GRUPPE ANDRITZ ist einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie, die metallverarbeitende Industrie und Stahlindustrie sowie die kommunale und industrielle Fest-Flüssig-Trennung. Der Hauptsitz des börsennotierten Technologiekonzerns, der weltweit rund 25.200 Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich in Graz, Österreich. ANDRITZ betreibt mehr als 250 Standorte weltweit.

