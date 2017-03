UATP vereinbart Partnerschaft mit Trustly, um Fluggesellschaften die Möglichkeit zu bieten, Online-Bankzahlung einfach und sicher annehmen zu können

Washington (ots/PRNewswire) - UATP hat heute bekannt gegeben, dass es mit dem schwedischen FinTech-Unternehmen Trustly eine Partnerschaft eingegangen ist, wodurch Fluggesellschaften Online-Bankzahlungen für Ticketkäufe in ganz Europa einfach und rasch annehmen können.

Durch die Partnerschaft zwischen UATP und Trustly erhalten Reisende die Flexibilität, Flugtickets über ihr bevorzugtes Bankkonto direkt von einer Buchungsplattform einer Fluggesellschaft zu kaufen. Mit dieser neuen Dienstleistung können die Vertriebskosten einer Fluggesellschaft reduziert, das Betrugsrisiko beseitigt sowie das Rückbelastungsrisiko für Fluggesellschaften begrenzt und schlussendlich das Direktverkaufsangebot von Fluggesellschaften vereinfacht werden.

"Trustly freut sich auf die Partnerschaft mit UATP, um dadurch Fluggesellschaften eine führende europäische Bankzahlungsmöglichkeit anbieten zu können", sagt Oscar Berglund, CEO von Trustly. "Als Reaktion auf die Nachfrage von Kunden ermöglicht Trustly Reisenden, direkt via ihr Bankkonto zu bezahlen. Das Verfahren ist einfach und sicher, wodurch Konversionsraten gesteigert und Buchungsabbrüche reduziert werden können."

"Mit dieser Partnerschaft erhalten die Mitgliedsfluggesellschaften von UATP einen Wettbewerbsvorteil, indem Reisende Zugang zu einer äußerst beliebten Zahlungsmethode in Europa erhalten", sagt Präsident und CEO Ralph Kaiser von UATP. "Trustly deckt momentan 29 Länder ab und ist mit mehr als 190 Banken verbunden. Aufgrund der großen Reichweite mit Banken in ganz Europa werden Fluggesellschaften in dieser Region zum Fokus der Partnerschaft zwischen UATP und Trustly."

Mehr Informationen erfahren Sie unter UATP.com (http://www.uatp.com/) oder Trustly.com (http://www.trustly.com/).

ÜBER UATP

UATP ist eine weltweite Bezahllösung, deren Eigentümer und Betreiber die Fluglinien der Welt sind und die von vielen tausend Händlern zur Bezahlung von Flug- und Zugreisen und Reisebürogebühren akzeptiert wird. UATP eröffnet Fluglinien alternative Zahlungsmöglichkeiten, welche die Reichweite erweitern und weltweit zusätzliche Umsätze ermöglichen können. Mit den benutzerfreundlichen Datentools DataStream? und DataMine? bietet UATP Ausstellern und geschäftlichen Abonnenten umfassende Kontodetails zur präzisen Reiseverwaltung.

UATP-Konten werden weltweit von Fluglinien, Reisebüros und Amtrak® als Bezahlmethode für Geschäftsreisen akzeptiert und von folgenden Gesellschaften ausgestellt: Aeromexico; Air Canada (TSE:AC) Air New Zealand (ANZFF.PK); Air Niugini; American Airlines (NASDAQ: AAL); APG Airlines; Austrian Airlines; China Eastern Airlines (NYSE: CEA); Delta Air Lines (NYSE: DAL); EL AL Israel Airlines; Etihad Airways; Frontier Airlines; GOL Linhas aereas inteligentes S.A. (NYSE: GOL und Bovespa: GOLL4); Hahn Air; Japan Airlines (9201:JP); Malaysia Airlines; Qantas Airways (QUBSF.PK); Shandong Airlines; Transavia Airlines; TUIfly GmbH; Turkish Airlines (ISE:THYAO); United Airlines (NYSE: UAL) und WestJet.

AirPlus International gibt UATP-Unternehmenskonten aus für Lufthansa German Airlines.

ÜBER TRUSTLY

Die 2008 gegründete Trustly Group AB ist ein schwedisches FinTech-Unternehmen für schnelle, einfache und sichere elektronische Bezahldienstleistungen via Online-Banking. Das Unternehmen bietet grenzüberschreitende Zahlungen an und von Kundenkreditbankkonten über 190 Banken in 29 europäischen Märkten und verbindet Unternehmen mit Konsumenten in den Bereichen E-Commerce, Reisen, Gaming und Finanzdienstleistungen.

Die FinTech-Stadt London prophezeit, dass Trustly den Finanzdienstleistungssektor revolutionieren wird, und im Jahr 2016 hat die Zeitung Dagens Industri einen Gasell-Award an Trustly verliehen, weil es eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Schwedens ist.

Trustly beschäftigt 150 Mitarbeitende und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden, mit regionalen Niederlassungen in Spanien, Malta, Deutschland und Grossbritannien. Trustly ist ein lizenziertes Zahlungsinstitut, das von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde überwacht wird. Erfahren Sie mehr unter www.trustly.com.

Rückfragen & Kontakt:

UATP Corporate Communications

Wendy Ward, wward @ uatp.com

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/75542/UNIVERSAL_AIR_TRAVEL_PLA

N_LOGO.jpg