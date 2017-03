Sandhills East übernimmt Resale Weekly

Manchester, England (ots/PRNewswire) - Sandhills East hat Resale Weekly, die führende Kauf- und Verkaufsangebotsplattform für neue und gebrauchte Bauausrüstung und -teile im Vereinigten Königreich, übernommen. Sandhills, das bereits über eine starke Präsenz im globalen Baugewerbe, der Landwirtschaft, Transport, Baumaschinen und Luftfahrt verfügt, wird dank der Übernahme in der Lage sein, seine Reichweite im Vereinigten Königreich und jenseits dessen Grenzen auszubauen.

Mit einer mehr als fünf Jahrzehnte umfassenden Geschichte zeichnet sich Resale Weekly (www.resaleweekly.com) durch eine bemerkenswerte Präsenz auf dem Baugewerbe-Markt aus. "Resale Weekly genießt im Vereinigten Königreich und international für sein langes Bestehen und seine Verbreitung allgemeine Anerkennung", erklärt Shawn Peed, Chief Operations Officer, Sandhills. "Es ist sowohl unter Käufern als auch Verkäufern äußerst etabliert und bekannt."

Die Resale-Weekly-Druckausgabe bietet Anzeigen für Neues und Gebrauchtes mit den entsprechenden Angeboten auf www.resaleweekly.com. Mit der Übernahme wird die Marke vollständig in die Publikationen, die von Sandhills East und Sandhills Publishing angeboten und deren globale Verbreitung mit über fünf Millionen Publikationen pro Monat verzeichnet wird, integriert. ResaleWeekly.com wird ebenfalls in das Netz erfolgreicher Handelswebsites von Sandhills East und Sandhills Publishing integriert. Die Übernahme verbindet schlussendlich den Erfolg von Machinery Trader von Sandhills in ganz Europa mit der etablierten Präsenz von Resale Weekly, sodass Käufern ein besserer Zugang zu Verkaufsangeboten und Verkäufern eine breitere Reichweite zu aktiven Käufern für ihre Ausrüstung auf dem Markt ermöglichen wird.

Über Sandhills East

Als ein Tochterunternehmen von Sandhills Publishing baut das Unternehmen auf der jahrzehntelangen Präsenz von Sandhills East in seinen Kernbranchen auf. Seine erste Publikation Machinery Trader steht seit 1978 für die Baumaschinenindustrie zur Verfügung. Das Unternehmen hat sein Portfolio seither um weitere Publikationen und Websites für die Bereiche Spedition, Landwirtschaft, Luftfahrt und Technologie ergänzt. Seine erfolgreichen Marken umfassen die Folgenden: Machinery Trader, Truck Paper, TractorHouse, AuctionTime, RentalYard, MarketBook, Controller, Executive Controller, Charter Hub, Computer Power User, CyberTrend u. v. m.

Sandhills East wurde 2011 gegründet und umfasst dank seines Wachstums Geschäftsstellen in ganz Europa und Australien. Das Unternehmen baut seine bestehenden Einrichtungen im Rahmen des laufenden internationalen Wachstums bei neuen und bestehenden Produkten und Dienstleistungen, welche die Anforderungen der Einkäufer und Verkäufer in seinen Branchen erfüllen, aus.

Über Sandhills Publishing

Sandhills Publishing ist ein Informationsverarbeitungsunternehmen mit Hauptsitz in Lincoln, Nebraska. Unsere breite Palette an Produkten und Dienstleistungen sammelt, verarbeitet und verbreitet Informationen in Form von Fachzeitschriften für den Handel und entsprechenden Websites, durch die Einkäufer und Verkäufer einander quer durch die Bereiche Spedition, Landwirtschaft, Bauwesen, Baumaschinen, Luftfahrt und Technologie erreichen. Unser integrierter branchenspezifischer Ansatz für gehostete Technologien und Dienstleistungen bietet Lösungen, die große und kleine Unternehmen bei einem effizienten Betrieb und sicherem, kostensparendem und erfolgreichem Wachstum unterstützen. Sandhills Publishing - wir sind die Cloud.

