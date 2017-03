Vom Birnstingl zum Präzisionsstock, oder vom Breitensport zur Weltmeisterschaft

Vorbereitungen für die Eisstock Weltmeisterschaft 2018 laufen bereits auf Hochtouren

Amstetten/Winklarn (OTS) - Mit Jahresende 2015 hat die Österreichische Bundes-Sportorganisation österreichweit 1.657 registrierte Vereine mit 107.097 Mitgliedern gezählt, was den Eis- und Stocksport nach Fußball, Tennis und Skilauf zur viertstärksten Sportart macht. Der Überlieferung nach hat bereits Richard Löwenherz im 12. Jahrhundert auf der Alten Donau in Wien dem Eisstock gefrönt. Bis in die Gegenwart hat das im Alpenraum als „Steckeln“ bezeichnete Spiel nicht an Bedeutung verloren, im Gegenteil, immer mehr Breitensportler organisieren sich auf Vereinsebene um nicht nur um die Ehre oder einen Schweinsbraten zu spielen, sondern mit Präzisionsstöcken der Daube näherzurücken.

Sport verbindet

Von 20. Februar bis 3. März 2018 schaut die ganze Welt - oder zumindest 25 von insgesamt 42 im Weltverband (IFI - International Federation Icestocksport) vertretenen Nationen aus allen 5 Kontinenten - auf das Mostviertel, genauer auf die Gemeinden Amstetten und Winklarn, wenn die Eisstock Weltmeisterschaft 2018 im Mannschaftsspiel und dem Ziel- und Weitenwettbewerb über die Bühne gehen wird. Während sich in der ersten Woche die Jugend (U16/U19) bei der EM und die Junioren (U23) bei der WM matchen, geht es in der zweiten Woche für die Damen und Herren um die Titel im Einzel,- Mannschafts- und Weitenbewerb. Neben den sportlichen Höhepunkten ist aber dieser Event auch ein touristischer Impuls für die ganze Region, werden doch mit in etwa 3.500 Sportlern und Funktionären sowie hoffentlich zahlreichen Fans rund 15.000 Nächtigungen erwartet.

Winter Wies’n

Doch wie schon beim Stocksport selbst, steht auch der Kulturaustausch untereinander und das gesellige Miteinander im Vordergrund. Dabei zeigt sich das Mostviertel auch kulinarisch von seiner besten Seite, wird doch beim Gastrokonzept von Martin Hinterleitner von mado Event Solutions und Robert Gelbmann im angrenzenden Festzelt besonders auf regionale Produkte, wie Most, Säfte und Brände, gesetzt. 1.750 Sitzplätze und 6 Logen garantieren eine Wiesenstimmung ähnlich wie beim Oktoberfest, nur halt im Winter! Neben Partystimmung überraschen auch hochkarätige Live-Acts, wie z.B. die Dirndlrocker, Powerkryner oder die Spider Murphy Gang. Ein ORF Radio Frühschoppen und eine Ö3 Disco runden das Ganze ab.

Karten gibt’s bei www.oeticket.com sowie unter www.ticketbox.at. Weitere Infos gibt’s unter www.icestock2018.at sowie unter www.winter-wiese.at.

Datum: 20.2. - 3.3.2018

Ort: Eishalle Amstetten, Stadionstraße 12, 3300 Amstetten und Stocksportanlage Winklarn (Weitenbewerbe), Steinfeldstraße 3a, 3300 Winklarn

Hotels und Unterkünfte: Mostviertel Tourismus, www.mostviertel.at

Veranstalter: NÖ Eisstocksportverband, www.stocksport-noe.com



