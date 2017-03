Bekanntgabe der Kandidaten für den diesjährigen Europäischen Pressepreis

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Für den Europäischen Pressepreis sind Journalisten aus 18 Ländern - Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Moldawien, Niederlande, Norwegen, Polen, Rumänien, Serbien, Spanien, Ukraine und Ungarn - in vier Kategorien nominiert: gelungener Schreibstil, Innovation, Meinungsjournalismus und investigative Berichterstattung.

Auszeichnung für gelungenen Schreibstil:

Königskinder - The Story of Ahmed and Alin von Claas Relotius Colectiv von Irina Tacu, Ana Maria Ciobanu, Andreea Giuclea, Cristian Lup?a und Oana Sandu. Destinazione Paradiso. Tra i jihadisti delle Maldive von Francesca Borri Stiefvater Staat von Dialika Neufeld Toyota and Mercedes for elected officials and civil servants von Taras Zozulinskyy Glass Girl von Thomas Ergo, Hans Petter Aass und Rune Vandvik. 71 Leben von Felix Hutt

Auszeichnung für Innovation:

Maldita Hemeroteca von Clara Jiménez Cruz und Julio Montes Moreno Monitoring EU Funded Projects in Hungary von Tamás Bodoky, András Becker, Antónia Rádi, Gábor Vágó, Katalin Erdélyi und Ildikó Kovács EU Referendum Tracker von Kate Day The Turkish Coup through the eyes of its plotters von Christiaan Triebert The Baby in the Plastic Bag von Bernt Jakob Oksnes Coda Story von Natalia Antelava Eldiario.es's business model von Juan Luis Sánchez

Auszeichnung für Meinungsjournalismus:

The Brexit columns von Fintan O'Toole Fischer im Recht von Thomas Fischer Microrevolutions in everyday racism von Sinan Çankaya Editorials of Newsweek Polska von Tomasz Lis In Europe columns von Caroline de Gruyter AA Gill If you've got money, you vote in ... if you haven't got money, you vote out von John Harris

Auszeichnung für investigative Berichterstattung:

Panama Papers von der deutschen Tageszeitung Süddeutsche Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Konsortium Investigativer Journalisten, Le Monde, The Guardian und 39 weiteren europäischen Medienkanälen. Babies for sale von Kostas Koukoumakas, Thanasis Troboukis, Millen Enchev und Laurent Laughlin Mapping the Weapons of Terror von Fabrice Arfi in Zusammenarbeit mit dem Recherche-Netzwerk European Investigative Collaboration Anabolics Maffia von Rata Mariana Dark Money: London's Dirty Secret von Tom Burgis Zentrum für Investigativen Journalismus in Serbien Eu-skandale vokser Politikere Anklager: Misbrugt af Messerschmidt Per Mathiessen, Jonas Sahl, James Kristoffer Miles, Peter Jeppesen, Kristian Larsen, Wojciech Ciesla, Michal Krzymowski und Sarunas Cerniauskas.

Die Gewinner des Europäischen Pressepreises 2017 werden am 20. April 2017 im Kulturzentrum De Balie in Amsterdam bekannt gegeben. Während der Zeremonie wird außerdem die Sonderauszeichnung (nach Ermessen der Jury) verkündet.

