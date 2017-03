Mikl-Leitner gratuliert Nowohradsky zur einstimmigen Wiederwahl

„Starke Persönlichkeit an der Spitze der größten Seniorenorganisation des Landes.“

St. Pölten (OTS/NÖI) - Ihre „herzlichen Glückwünsche“ richtet die designierte Landesparteiobfrau der Volkspartei NÖ, LH-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner, an LT-Präsidenten a.D. Herbert Nowohradsky zu seiner einstimmigen Wiederwahl an der Spitze des NÖ Seniorenbundes: „Mit Herbert Nowohradsky steht eine starke Persönlichkeit an der Spitze der größten Seniorenorganisation des Landes. Gemeinsam mit seinem Team wünsche ich ihm auch für die kommenden Jahre viel Erfolg bei der Arbeit für die fast 70.000 Seniorenbund-Mitglieder und die ältere Generation in unserem Bundesland.“

