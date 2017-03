Gero Niemeyer wird neuer Finanzchef von T-Mobile Austria

Übernimmt die Funktion Geschäftsführer Finanzen (CFO) zum 1. April 2017

Langjährige marktorientierte Erfahrung als Geschäftsführer Kundenservice der Telekom-Deutschland

Absicherung des nachhaltigen Wachstums in herausforderndem Marktumfeld

Gero Niemeyer, 43, wird mit 1. April 2017 die Aufgabe des Geschäftsführers Finanzen (CFO) im Vorstand von T-Mobile Austria übernehmen. Er folgt Stefan Groß, der nach seiner erfolgreichen vierjährigen Amtsperiode eine neue Aufgabe im Konzern der Deutschen Telekom übernehmen wird. Niemeyer ist Absolvent der RWTH Aachen sowie des Imperial College London und seit 2005 im Konzern der Deutsche Telekom tätig. Zuletzt war er Geschäftsführer Kundenservice der Telekom Deutschland, der Schwestergesellschaft von T-Mobile Austria.

„T-Mobile Austria ist in den letzten Jahren zu nachhaltigem Wachstum zurückgekehrt. Der österreichische Markt bleibt jedoch einer der härtesten Mobilfunkmärkte in Europa. Mit Gero Niemeyer haben wir einen der erfahrensten Manager der Telekom Deutschland für die Aufgabe gewinnen können, die weitere Entwicklung zu einem führenden Breitband-Anbieter Österreichs voranzutreiben“, erklärte Andreas Bierwirth, CEO der T-Mobile Austria.

Der österreichische Markt zeichnet sich nach dem Markteintritt zahlreicher MVNOs (Mobile Virtual Network Operators) erneut durch intensiven Wettbewerb sowie dem kostenintensiven weiteren Ausbau von Breitband-Internet aus. Dazu kommt in den nächsten Jahren die Vorbereitung auf die nächste Mobilfunk-Generation 5G und damit verbundene Auktionen und Investitionsvorhaben.

Um als Finanzchef von T-Mobile die Bewältigung dieser Herausforderungen optimal unterstützen zu können bringt Niemeyer eine Vielzahl marktorientierter Erfahrungen mit, in deren Mittelpunkt stets die Kundenorientierung steht. Als Geschäftsführer Kundenservice war er seit 2013 bei der Telekom Deutschland für rund 15.000 Mitarbeiter zuständig sowie für die Finanzen der Kundenservice-Organisation verantwortlich. Durch langjährige Tätigkeit in der Unternehmensberatung, darunter mehrere Jahre in den USA, bringt Niemeyer umfangreiche internationale Expertise in seine Aufgaben bei T-Mobile Austria ein. Niemeyer ist Diplom-Bauingenieur, Absolvent der RWTH Aachen sowie des Imperial College London, und Alumni der Stanford Graduate School of Business.

