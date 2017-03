"Alt und Krank" - Einladung zur Pressekonferenz

Pressekonferenz - Sozialgespräche 2017 „Alt und Krank – eine Herausforderung“

St. Pölten (OTS) - Die Bevölkerung in Industrieländern wie Österreich wird immer älter. Sind wir auf diese seit langem bekannte Entwicklung ausreichend vorbereitet? Sorgen wir mit Vernunft dafür, dass unsere Senioren so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung leben können? Sind wir in der Lage, bei benötigter Pflege die Infrastruktur zuhause oder in Pflegeeinrichtungen in ausreichendem Maß zur Verfügung zu stellen?

Diesen und vielen weitere interessante Aspekte rund um die voranschreitende demographische Alterung beleuchten führende Gesundheitsexperten bei den Sozialgesprächen 2017.

Im Vorfeld der Ärzte-Enquete laden wir sie recht herzlich zur Pressekonferenz mit Klubobmann Ernest Gabmann, Abgeordneter Dr. Gabriele Von Gimborn und Dr. Herbert Machacek.

Dienstag, 7.3.2017 um 13 Uhr

Landtagsklub Liste Frank/Bürgerlandtag

3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 3. Stock

Selbstverständlich heißen wir Sie auch bei der anschließenden Podiumsdiskussion herzlich willkommen. Am Podium diskutieren

• Univ.-Prof. Dr. Christoph Gisinger (Donau-Univ. Krems, Haus der Barmherzigkeit)

• Prof. Prim. Dr. Katharina Pils (Pastpräsidentin der Österr. Gesellschaft für Geriatrie und Gerontologie)

• Prim. Dr. Georg Pinter (Kabeg Vorstand Geriatrie, ÖÄK)

• PD Dr. Joakim Huber (KH St. Elisabeth, Zentrum für den alten Menschen)

