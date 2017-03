Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz - Suchtgift sicher

Wien (OTS) - Eine 52-Jährige wurde am 01.03.2017 wegen Verdacht des Suchtmittelhandels angezeigt. In ihrer Wohnung in Wien-Penzing konnten Suchtgift sowie diverse Suchtgift-Utensilien sichergestellt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Michaela ROSSMANN

+43 1 31310 72117

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at