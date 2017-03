Wien-Floridsdorf: Sechsjähriger von einem Auto erfasst und leicht verletzt

Wien (OTS) - Am 01.03.2017 um 12.10 Uhr fuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Pkw die Dunantgasse in Richtung Bunsengasse, als plötzlich ein sechsjähriger Junge zwischen zwei parkenden Fahrzeugen die Fahrbahn betreten haben soll. Der Schüler wurde vom Pkw erfasst und niedergestoßen. Mit leichten Verletzungen wurde das Kind in ein Krankenhaus gebracht.

