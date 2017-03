Der PR-Hackathon findet auch 2018 statt: news aktuell setzt erfolgreiches Format fort

news aktuell setzt den PR-Hackathon im nächsten Jahr fort. Die dpa-Tochter wird auch 2018 Kommunikations-Profis, Entwickler und Designer zusammenbringen, um an den digitalen Herausforderungen der PR-Branche zu arbeiten. Der PR-Hackathon findet vom 15. bis 17. Februar 2018 in Hamburg statt. Die genaue Location wird noch bekannt gegeben.

"Die Mission-PR geht in die nächste Runde. Das freut uns wahnsinnig, denn unser erster Hackathon hat in der Branche voll eingeschlagen", sagte Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Bei unserer Hackathon-Premiere im Februar in Frankfurt haben wir gesehen, wie effektiv PR-Schaffende und Entwickler gemeinsam an Ideen und Prototypen arbeiten können. Diesen tollen Spirit und diesen Spaß wollen wir unbedingt wieder erleben", so Edith Stier-Thompson weiter.

Partner des PR-Hackathons ist erneut der next media accelerator (www.nma.vc). Das von der Deutschen Presse-Agentur initiierte Beschleunigungsprogramm betreut mediennahe Startups und gehört zu den führenden Medien-Acceleratoren Europas. Regelmäßig veranstaltet der nma Hackathons mit TV-Sendern, Magazinen, Tageszeitungen und Unternehmen und bringt dabei Entwickler, Medienmacher und Kommunikationsfachleute an einen Tisch.

Was ist der PR-Hackathon?

Beim PR-Hackathon treffen Menschen mit unterschiedlichem Background aufeinander. Im Falle von "Mission PR" setzten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Kommunikationsprofis, Entwicklern und Grafikdesignern zusammen. Ein Hackathon beginnt traditionell mit einem Ideen-Pitch. Danach entscheiden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, an welcher Idee sie weiterarbeiten wollen. Nach 48 Stunden stellen die Teams in jeweils dreiminütigen Präsentationen ihre Prototypen vor. Während des Hackathons werden die Teams durch so genannte Mentoren begleitet, die Präsentationstrainings und Beratungseinheiten anbieten. Aufgrund der abschließenden Teampräsentationen entscheidet die Hackathon-Jury über die besten Arbeiten und zeichnet die Siegerteams aus.

Weitere Informationen zum PR-Hackathon 2018:

https://www.newsaktuell.de/pr-hack-2018

Informationen zum PR-Hackathon 2017 (Februar): http://www.presseportal.de/pm/6344/3564990 (Videos und Fotos)

