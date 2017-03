Mastschwein Antibiotikum neu definiert „only-4-pigs“

Neues synthetisches Chemotherapeutikum für Mastschweine verfügbar

Wels (OTS) - Atemwegserkrankungen stellen sowohl in der Ferkelaufzucht, als auch in der Schweinemast ein erstzunehmendes Problem dar wodurch dem Landwirt durch eine verminderte Futteraufnahme und schlechtere Futterverwertung hohe wirtschaftliche Verluste entstehen.

Die Firma FATRO, Bologna, hat in Österreich durch die Firma PRO ZOON Pharma, Wels, ein neues synthetisches Chemotherapeutikum in einer einzigartigen Wirkstoff-Konzentration von 40 mg Marbofloxacin je 1 ml Injektionslösung in Österreich auf den Markt gebracht.

Überlegene Wirkstoffkonzentrationen gegenüber den gefährlichsten Atemwegs-Erregern in der Lunge:



Die erreichten Wirkstoffkonzentrationen liegen ein Vielfaches über den Konzentrationen die in der Lage sind 90% der Bakterien zu hemmen (MHK90): z.B. MHK90 APP (Actinobacillus pleuropneumoniae): 0,027 µg/ml - Wirkstoffkonzentration only4pigs Injektion in der Lunge: 1,43 µg/ml = 53x höher.

Das neu definierte Mastschwein-Antibiotikum der Firma FATRO / PRO ZOON in Österreich ist durch die einzigartige Wirkstoffkonzentration auch durch dünnste Injektionskanülen leicht injizierbar. Dadurch löst es bei der Verabreichung keine Schmerzreaktionen und Gewebsreaktionen aus.

Die volle bakterizide Breitband-Wirksamkeit setzt schon innerhalb kürzester Zeit nach Verabreichung (unter 1 Stunde) ein und führt damit zu einer schnelleren Gesundung hustender Mastschweine mit bakteriellen Atemwegsinfektionen.

Durch seine klare Dosisberechnung (1 ml je 20 kg KGW) und dem genau dosierbaren Dosisvolumen (zB 4 ml je 80 kg KGW) trägt das neue synthetische Chemotherapeutikum „only-4-pigs“ ganz wesentlich zu einem verantwortungsvollen Antibiotika-Umgang bei Mastschweinen bei. Es ist ab sofort bei allen Tierärzten in Österreich erhältlich.

