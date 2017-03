APA-OTS launcht Service für Contentplatzierung auf Medienportalen

APA-OTS erweitert Angebot – garantierte Platzierung von PR-Inhalten auf österreichischen Qualitätsmedienportalen

Die veränderte Mediennutzung bringt auch neue Anforderungen für die PR- und Öffentlichkeitsarbeit. APA-OTS reagiert auf diesen Wandel mit neuen Produkten und Contentformaten. Mit der OTS-Contentplatzierung erreichen unsere Kunden eine hohe Reichweite in attraktiven Zielgruppen und damit mehr Aufmerksamkeit für ihre PR-Inhalte. Martina Wiesenbauer-Vrublovsky, Geschäftsführerin von APA-OTS

Wien (OTS) - Ab sofort stellt APA-OTS Kommunikationsprofis einen neuen Kanal für die Ausspielung ihrer PR-Inhalte zur Verfügung. Zusätzlich zur klassischen OTS-Verbreitung von Presseaussendungen besteht die Möglichkeit, die Inhalte direkt als Native Advertising auf Online-Portalen österreichischer Medien auszuspielen. Die Platzierung erfolgt dabei als Volltext-Artikel und Artikel-Teaser auf den Portalen renommierter Tagezeitungen und ist mindestens 12 Monate abrufbar. Derzeit finden sich derstandard.at, kurier.at, diepresse.com und kleinezeitung.at im Portfolio, über die jeweils mindestens 25.000 Artikel-Teaser-Sichtkontakte erzielt werden.

Größere Öffentlichkeit für stärkere Aufmerksamkeit

Das Informationsverhalten verändert sich in Zeiten von sozialen Netzwerken, Suchalgorithmen und Co. besonders stark. Martina Wiesenbauer-Vrublovsky, Geschäftsführerin von APA-OTS: „ Die veränderte Mediennutzung bringt auch neue Anforderungen für die PR- und Öffentlichkeitsarbeit. APA-OTS reagiert auf diesen Wandel mit neuen Produkten und Contentformaten. Mit der OTS-Contentplatzierung erreichen unsere Kunden eine hohe Reichweite in attraktiven Zielgruppen und damit mehr Aufmerksamkeit für ihre PR-Inhalte. “

Und so funktioniert’s

Zeitgleich mit der Eingabe der Presseaussendung über den OTS-Manager kann eine Buchung für eine OTS-Contentplatzierung vorgenommen werden. Die PR-Inhalte werden mit klarer Absenderkennung im thematisch passenden Kontext eingebunden und etwa 1 bis 2 Stunden nach der OTS-Veröffentlichung im gewünschten Medium ausgespielt. Alle Preise und weitere Infos: http://service.ots.at/verbreiten/contentplatzierung/

Über APA-OTS:

APA-OTS Originaltext-Service ist der führende Dienstleister in Österreich für die Distribution digitaler PR-Inhalte an Medien und Öffentlichkeit in Text, Bild, Grafik, Audio- und Video-Formaten. Mit innovativen Services unterstützt APA-OTS Kommunikationsprofis bei der Contentproduktion und -Verwaltung sowie bei der Herstellung von Reichweite und Sichtbarkeit in Medien, Suchmaschinen und Social Media. APA-OTS ist eine 100-prozentige Tochter der APA – Austria Presse Agentur. Weitere Infos: http://service.ots.at

