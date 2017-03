HSE24 Group und MBC Group gründen Joint Venture

Strategische Partnerschaft zum Aufbau eines Homeshopping-Unternehmens in der GCC-Region

Ismaning (ots) - Die HSE24 Group und die arabische Mediengruppe Middle East Broadcasting Center (MBC) haben eine Joint Venture-Vereinbarung geschlossen. Im Zuge der Kooperation soll ein gemeinsames Homeshopping-Unternehmen in den Gulf Cooperation Council (GCC)-Ländern etabliert werden. Firmensitz der neuen Gesellschaft ist Dubai. HSE24 wird sich mit 65 Prozent und die MBC Group mit 35 Prozent an dem Unternehmen beteiligen.

Der Fokus der gemeinsamen Aktivitäten liegt künftig auf dem Vertrieb von Mode, Beauty und Schmuck für den arabischen Markt. Dabei wird das erfolgreiche Homeshopping-Konzept von HSE24 mit dem exklusiven und inspirierenden Lifestyle-Sortiment maßgeschneidert und in arabischer Sprache auf allen interaktiven Plattformen (TV, Online-Shop und M-Commerce) für die Märkte in der MENA-Region angeboten. Kernzielgruppe sind arabische Frauen im Alter zwischen 25 und 45 Jahren. Das Joint Venture konzentriert sich vorerst auf den Aufbau von Firmenzentrale, Logistik und TV-Produktion am Standort in Dubai. Der Start erfolgt voraussichtlich noch 2017 - zunächst in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, gefolgt von einem sukzessiven Roll-out in die weiteren GCC-Staaten Kuwait, Bahrain, Quatar und Oman.

"Mit Gründung des Gemeinschaftsunternehmens setzen wir unseren internationalen Wachstumskurs konsequent weiter fort", sagt Sonja Piller, CEO HSE24. "Der Nahe Osten ist eine außerordentlich attraktive Wachstumsregion mit großem Marktpotenzial und einer sehr konsumfreudigen Klientel. Die MBC Group ist ein starker Partner, der unsere Homeshopping-Expertise perfekt ergänzt, um vor Ort ein multimediales Handelshaus zu etablieren. Das Unternehmen verfügt als die führende arabische Mediengruppe über umfassende Kenntnis der lokalen Märkte, ein hervorragendes Partnernetzwerk und bringt langjährige Erfahrung bei der Einführung und Vermarktung von Mediengütern in der GCC- und MENA-Region mit."

Die MBC Group ist das größte und führende private Medienunternehmen im Nahen Osten. Das Portfolio der MBC Group umfasst aktuell 20 TV-Sender, zwei Radiostationen sowie eine eigene "Production-Company". Daneben betreibt das Unternehmen eigene Online-Plattformen. 1991 als erster privater arabischer Free-to-Air Satelliten-TV-Sender in London gegründet, hat das Unternehmen seinen Hauptsitz heute in der Dubai Media City in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

HSE24 Group

Die HSE24 Group ist ein internationales und multimediales Homeshopping-Unternehmen. Mit seinen exklusiven und vielfältigen Produkten bietet der Omnichannel-Retailer seinen Kunden rund um die Uhr ein emotionales Einkaufserlebnis. Das inspirierende Lifestyle-Angebot umfasst Mode, Schmuck, Kosmetik, Wohnen & Ambiente und vieles mehr. In Deutschland, Österreich und der Schweiz präsentiert sich die HSE24 Group mit den Sender-Marken HSE24, HSE24 Extra und HSE24 Trend, in Italien mit HSE24 und in Russland mit Shopping Live. Durch die konsequente Vernetzung der interaktiven Plattformen TV, Online und Mobile ist die HSE24 Group der Innovationstreiber für modernes Homeshopping. Das Geschäftsjahr 2015 hat die HSE24 Group mit einem Nettoumsatz von 715 Millionen Euro und einer deutlichen Gewinnsteigerung abgeschlossen. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter, mehr als 3.000 Beschäftigte sind bei Call Center- und Logistik-Partnern tätig. Seit seiner Gründung 1995 befindet sich HSE24 auf einem nachhaltigen Wachstumskurs und ist seit 2012 mehrheitlich im Besitz von Providence Equity Partners. Weitere Gesellschafter sind Ardian und das HSE24 Management.

MBC GROUP

Die MBC GROUP (Middle East Broadcasting Center) ist das größte private Medienunternehmen und Marktführer in der Region Naher Osten/Nordafrika. (MENA) Seit 25 Jahren bereichert die MBC GROUP mit ihrem Angebot an Informationen, Interaktion und Unterhaltung das Leben der Menschen. 2002, knapp ein Jahrzehnt nach dem Start von MBC1 in London 1991 als erster frei empfangbarer privater arabischer Satelliten-Fernsehsender, verlegte die MBC GROUP ihre Unternehmenszentrale in die Dubai Media City in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo sie sich auch heute noch befindet.

Zwischenzeitlich gehören 20 Fernsehsender zur MBC GROUP: MBC1 (allgemeine Familienunterhaltung); MBC2 und MBC MAX (westliche Kinofilme rund um die Uhr); MBC3 (Unterhaltung/Bildung für Kinder mit einem Mix aus lokalen Produktionen und eingekauften Produktionen aus dem westlichen Ausland); MBC4 (Unterhaltung für junge Familien, Zielgruppe weibliche Fernsehzuschauer); MBC ACTION (ein heimischer Sender, der jungen Männern mit lokalen und inländischen Produktionen Spannung pur bietet); MBC VARIETY (westliche Fernsehfilme und allgemeine Unterhaltung ohne Werbeunterbrechung); AL ARABIYA NEWS CHANNEL (rund um die Uhr Nachrichten in arabischer Sprache); AL HADATH (Unterabteilung des Nachrichtensenders Al Arabiya mit speziellem Fokus auf reale Ereignisse in der arabischen Welt und außerhalb derselben); WANASAH (24 Stunden arabische Musik); MBC DRAMA (Fernsehdramen aus arabischer Produktion rund um die Uhr); MBC MASR (allgemeine Familienunterhaltung, speziell für ägyptische Familien); MBC MASR 2 (anspruchsvolle, hochwertige Unterhaltung für das ägyptische Fernsehpublikum); MBC+ DRAMA (Bezahl-Sender); MBC BOLLYWOOD (aktuelle Bollywood-Produktionen, über eine arabisierte Schnittstelle auf die Region angepasst); seit Kurzem vier Sportsender unter MBC PRO SPORTS (für die Fans der saudi-arabischen Fußball Premier League im Königreich) sowie MBC USA (der Sender ist in den USA über das Dish Network empfangbar, seine Zielgruppe sind im Ausland lebende Araber; das Programm umfasst ein breites Spektrum an Inhalten der bekannten MBC-Sender, darunter Kinofilme, Serien und internationale Formate).

Im Juli 2011 begannen die ersten sieben Sender der MBC GROUP, ihre Programme in der gesamten MENA-Region in HD-Qualität auszustrahlen. Weitere Sender folgten 2013, seitdem wird die Palette der HD-Kanäle kontinuierlich ausgebaut.

Neben den Fernsehsendern betreibt die MBC GROUP auch zwei FM-Radiosender: MBC FM (Musik aus den Golf-Staaten) sowie PANORAMA FM (moderne arabische Schlager), außerdem O3 PRODUCTIONS, eine Produktionsgesellschaft für anspruchsvolle Fernsehdramen. Darüber hinaus gehören diverse Online-Plattformen zur MBC Group, darunter www.mbc.net, www.alarabiya.net, www.shahid.net (das erste frei empfangbare VOD- und Catch-up-Portal im arabischen Raum), www.actionha.net und www.mbcprosports.net.

