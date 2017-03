Drei Projekte der IBA Group sind im Finale der European IT & Software Excellence Awards 2017

Prag (ots/PRNewswire) - Die Finalisten für die European IT & Software Excellence Awards 2017, einer führenden gesamteuropäischen Auszeichnung für ISVs, Lösungsanbieter und Systemintegratoren sowie ihre Anbieter und Distributorenpartner, wurden von IT Europa bekannt gegeben. Die IBA Group (http://www.ibagroupit.com) hatte sich mit drei Projekten für die Auszeichnung beworben. Alle drei Bewerbungen waren erfolgreich und sind somit Finalisten in den folgenden ISV-Kategorien:

SaaS-Lösung des Jahres

Informations- und Dokumentenmanagement-Lösung des Jahres

Connected/Mobility-Anwendungslösung des Jahres

Die European IT & Software Excellence Awards werden in diesem Jahr zum 9. Mal verliehen und zogen über 500 Bewerbungen an. Unter den Finalisten sind mehr als 100 Unternehmen aus 28 europäischen Ländern vertreten. Insgesamt haben es 61 Lösungsanbieter, 39 ISVs und 51 Zulieferer in die Endrunde geschafft. Die Gewinner werden bei einem Galadinner und einer Präsentationszeremonie am 8. März 2017 in London bekannt gegeben.

Mit den Awards werden IT-Lösungen ausgezeichnet, die Kundenprobleme nachhaltig lösen und so zu einer Optimierung von Geschäftsprozessen, einem besseren Datenverständnis, sowie auch effizienteren und profitableren Ergebnissen führen. Die Jury, die gemeinsam über eine viele Jahrzehnte umspannende Erfahrung in der IT-Branche verfügt, hat sich für eine Reihe von Finalisten entschieden, die ihrer Überzeugung nach sowohl die Kraft der europäischen IT-Branche als auch viele der gerade in ihr stattfindenden Richtungsänderungen verkörpern.

Dazu John Garratt, Redakteur von IT Europa, als Vorsitzender der Jury: "Wir haben dieses Jahr unter den Einsendungen eine sogar noch höhere Qualität feststellen können. Die Tatsache, dass IT eine solche Transformation im Geschäft und in der Organisation so vieler Unternehmen, Länder und Organisationen jeder Größe bewirken kann, ist ein Tribut an die harte Arbeit, die die Branche leistet, um solche Veränderungen zu realisieren. In gewisser Weise war IT-Transformation ein wohlbehütetes Geheimnis und unser Ziel ist es, im kommenden Jahr die Kernbotschaft zu verkünden, was die IT-Branche für eine breitere Zielgruppe zu leisten vermag, indem wir einige der bei dieser Auszeichnung gewürdigten Möglichkeiten und Potenziale unterstreichen."

Die Liste der European IT & Software Excellence Awards 2017 finden Sie unter http://www.iteawards.com/content/2017-finalists

