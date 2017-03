Zeugnisverteilung im Reifenmarkt Österreich

And the Winner is… - "Oskar" für die Reifenbranche

Wien (OTS) - Im zwei Jahres Rhythmus werden vom Verband der Reifenspezialisten Österreichs (VRÖ) die VRÖ Awards an die besten Reifenhersteller vergeben. Die Qualität der Produkte – sprich der Reifen, die Lieferfähigkeit von unterschiedlichen Dimensionen und die Preispolitik des Reifenherstellers sind wesentliche Bewertungskriterien für den VRÖ Award.

James Tennant, Obmann des VRÖ, übergab heuer in der Kategorie PKW Reifen die Auszeichnung in Gold an Ing. Günter Riepl für die Marke Falken. Dr. Kristjan Ambroz übernahm den Preis in Silber für die Marke Continental. Bronze erhielt Thomas Körpert für die Marke Vredestein.

In der Kategorie LKW Reifen übernahm Dr. Kristjan Ambroz den Goldteller für die Marke Semperit. Ing. Wolfgang Stummer erreichte mit der Marke Dunlop Platz 2 gefolgt von der Marke Continental am 3. Platz.

