Saisoneröffnung im Waldseilpark Kahlenberg

Ab Freitag, 03. März darf im Waldseilpark Kahlenberg wieder geklettert werden!

Wien (OTS) - „Wir gehen mit dem Waldseilpark 2017 schon in die sechste Saison! Seit der Eröffnung des Waldseilpark Kahlenberg am 05. Juli 2012 haben wir sehr viel positives Feedback von unseren Besuchern bekommen und viele unserer Gäste kommen seit dem Jahr 2012 immer wieder. Ich freue mich, dass der Waldseilpark so gerne besucht wird!“, sagt Mag. Hannes-Mario-Dejaco, Geschäftsführer des Waldseilpark Kahlenberg.

„Klettern kann auf vielfältige Weise zum Wohl der Menschen beitragen. Es hat eine integrative, soziale und gesundheitliche Wirkung, fördert Teambuilding, Vertrauen und Gemeinschaft. Die Leute kommen gern, weil wir hier in unmittelbarer Nähe zur Großstadt Wien das perfekte „Outdoor Erlebnis“ für Familien, Freunde oder Sportbegeisterte in jedem Alter geschaffen haben.“, führt Mag. Dejaco die Erfolgsstory weiter aus.

Der Waldseilpark Kahlenberg - Erlebnis pur!

Der Waldseilpark Kahlenberg befindet sich auf Wiens beliebten Hausberg, dem Kahlenberg. In einer Höhe von 1 bis 20 m werden verschiedene Hindernisse , die sich zwischen lebenden Bäumen befinden, überwunden.

Ohne besondere Ansprüche an die eigene Fitness oder körperliche Verfassung wird so an insgesamt 18 Kletter‐Stationen, welche sich mit einer Gesamtlänge von 1,8 km über eine Fläche von 30.000 m2 erstrecken, für alle das Passende geboten: für Groß und Klein, für Anfänger und Fortgeschrittene und natürlich auch für Profis! Es bleibt jedem frei, zu entscheiden, wie hoch, wie weit und wie lange geklettert werden soll – und ganz nebenbei kann die grandiose Aussicht über die Wiener Skyline genossen werden, oder man fliegt mit unseren Flying Fox‐Anlagen durch die Baumwipfel!

Tolles Programm: Fun und Spaß für Kinder und Firmen

Des weiteren bietet der Waldseilpark Kahlenberg spezielle Programme eigens für Kinder und Jugendliche, welche Spannung und Freude vermitteln und gleichzeitig pädagogisch wertvoll sind.

Im Kinderparcours bekommen Kinder und Jugendliche ab 1,10 Metern Körpergröße alle Hände voll zu tun und kommen ganz auf Ihre Kosten. Aber auch die Kleinsten können dabei sein: Ein im Park integrierter und kostenlos zu benutzender Wichtelwaldseilpark ist perfekt auf die Bedürfnisse von Kleinkindern bis fünf Jahren abgestimmt.

Firmen und Individualgruppen kommen bei diversen Teambuilding-Programmen oder Teamwettbewerben voll auf ihre Kosten.

Ob sportlich oder gemütlich – von leicht bis schwierig – hier findet jeder eine gelungene Mischung aus Abenteuer, Nervenkitzel und Spaß.

Öffnungszeiten:

März: Freitag bis Sonntag, feiertags von 10 - 18 Uhr

April: Mittwoch bis Sonntag, feiertags von 10 - 19 Uhr und in den Osterferien auch unter der Woche von 10 - 18 Uhr

Mai: Dienstag bis Sonntag und feiertags von 10 - 20 Uhr

Juni bis August: täglich von 10 - 20 Uhr

September: täglich von 10 - 19 Uhr

Oktober: Donnerstag bis Sonntag von 10 - 18 Uhr (je nach Helligkeit)

Waldseilpark Kahlenberg

Hoch4 Erlebniswelt Leopoldsberg Betriebs GmbH

Josefsdorf 47

1190 Wien

Weitere Infos auf: www.waldseilpark.at

