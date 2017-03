Neue Sorte Tequila flavoured Beer: Mit Desperados Mojito kommt die Karibik nach Österreich

Linz (OTS) - Desperados steht für Einzigartigkeit, Spaß und ein intensives Lebensgefühl. Die Kultmarke dehnt die Grenzen des Biermarktes deutlich aus und begeistert vor allem die trendbewusste Generation. Nun kommt mit Desperados Mojito eine neue Sorte auf den österreichischen Markt, ein Getränk, das die Hitze von dem Desperados-typischen Tequila-Flavour mit der fruchtigen Frische von dem bekannten und beliebten Cocktail Mojito kombiniert – und damit den Spirit von karibischen Nächten in die österreichische Partyszene bringt.

Andreas Stieber, Marketingdirektor Brau Union Österreich, meint dazu:

„Desperados, das Bier mit Tequila Flavour, ist wie eine Party, die für immer in Erinnerung bleibt – außergewöhnlich und einzigartig. Mit unverwechselbarem Style und Geschmack vermittelt Desperados ein besonderes, intensives Lebensgefühl und hebt die Party in den lässigsten Clubs, den coolsten Festivals und Events auf ein höheres Level. Das neue Desperados Mojito passt perfekt zur Zielgruppe, die genau wie die Marke urban, offen für Neues und immer am Puls der Zeit ist.“

Neu in Österreich: Desperados Mojito

Gerade die trendbewusste Zielgruppe sucht nach Abwechslung, außerdem bevorzugen viele Konsumenten Getränke, die geschmacklich überraschen. Hier setzt die Marke Desperados nun mit einer Sortimentserweiterung an und präsentiert Desperados Mojito in Österreich.

Desperados Mojito ist eine natürliche Erweiterung einer sehr erfolgreichen Marke: Das neue Desperados Mojito ist intensiv und durstlöschend, es überzeugt nun zusätzlich zum Tequila-Flavour mit dem Geschmack von Limette und erfrischender Minze. Die neue Sorte, die ab April 2017 in Gastronomie und Lebensmittelhandel zu haben sein wird, hat mit 5,9% denselben Alkoholgehalt wie das Original und bietet den Konsumenten, die nach Abwechslung suchen, ein neues Geschmackserlebnis. Desperados Mojito kommt in der 0,33l Einwegflasche auf den Markt.

Jung, cool, freakig: Desperados ist urban, offen für Neues und immer am Puls der Zeit

Desperados richtet sich an eine trendbewusste Zielgruppe, die gerne Neues probiert, Abwechslung mag – und sich gerne unverwechselbar gibt. Das findet in Punkto Kleidung, aber auch bei Essen und Trinken seinen Niederschlag. Die Marke, die sehr nahe an einem jungen „Uni-Stil“ dran ist und mit viel Farbe und einer gehörigen Portion Coolness auftritt, ist auch in der Sorte Mojito die perfekte Begleitung für die ultimative Party-Nacht.

Release your inner Tequila – #espassiert mit Desperados

Desperados verkörpert einen außergewöhnlichen Lebensstil, denn seine Produkteigenschaften sind einmalig: Bestes Lagerbier kombiniert mit Tequila-Flavour steht mit Desperados für einen Lifestyle der besonderen Art. Das Biermixgetränk – sowohl das Original als auch das neue Desperados Mojito, das Desperados Verde ersetzt – ist intensiv im Geschmack und dennoch leicht zu trinken. Damit trifft es in höchstem Maße den Geschmack der trendbewussten Zielgruppe. Mit seinen einzigartigen Produkteigenschaften schlägt Desperados Brücken zwischen Bier und Getränken aus anderen Kategorien wie Long Drinks, Cocktails und Spirituosen.

Gut zu wissen

Am besten schmeckt Desperados pur und eiskalt aus der Flasche. Diese ist aufgrund der hohen Attraktivität selbst ein wesentlicher Teil des Genuss- und Konsumerlebnisses. Desperados Original ist als 0,33l-Einwegflasche im praktischen 6er-Träger und in der 0,5l Dose erhältlich, Desperados Mojito als 0,33l-Einwegflasche im praktischen 6er-Träger.

Desperados

Tequila flavoured Beer, mit einem Hauch von Exotik, intensiv im Geschmack und gut zu trinken. https://www.desperados.com/de-de

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Dr. Gabriela Maria Straka, EMBA

Leitung Kommunikation/PR & CSR

Diplom-Biersommelière

Tel.: 0732 6979 2670

E-Mail: g.straka @ brauunion.com

www.brauunion.at



MMag. Monika Steinkogler, Bakk.

Kommunikation/PR

Biersommelière

Tel.: 0732 6979 2378

E-Mail: m.steinkogler @ brauunion.com

www.brauunion.at