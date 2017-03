Vorhang auf für 121. Kanton-Messe: neue Unternehmungen im Scheinwerferlicht

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die China Import and Export Fair (Kanton-Messe) öffnet am 15. April die Türen zu ihrer Frühjahrsmesse 2017 im China Import and Export Fair Complex, dem größten modernen Messezentrum in Asien und lädt die wichtigsten Markennamen und Fachkräfte des internationalen Handels aus mehr als 200 Ländern und Regionen dazu ein, neue Geschäftschancen zu entdecken.

Die 121. Kanton-Messe, ein zentraler Mitspieler im globalen Handel, wird 50 Ausstellungsbereiche für 16 Hauptwarenkategorien einrichten und ein vielfältiges Produktangebot für Einkäufer anbieten. Dabei werden neue Branchen hervorgehoben, darunter die folgenden Bereiche:

intelligente Technologien, New Energy, Haustierprodukte, Outdoor-Spa-Einrichtungen u. v. m.

Unter den wichtigsten Namen befinden sich Branchengiganten wie Haier, Midea, Caterpillar, Tsurumi Pump, Coway, die ihre neuesten Produkte vorstellen. Laut Patrick Smith, dem Global Director Trademark & Technology Licensing von Honeywell USA, könnten Besucher auf dieser Fachmesse eine Vielzahl von Anwendungen entdecken, die sich noch in der Entwicklung befinden.

Neben den Ausstellergruppen aus Deutschland, Neuseeland, Australien, Japan u. v. m begrüßt die diesjährige Messe zudem führende Lebensmittel- und Getränkeausstellergruppen aus Brasilien und dem Vereinigten Königreich und schafft damit eine grenzübergreifende Einkaufserfahrung für Einkäufer.

Um die gesamte Erfahrung für Besucher zusätzlich zu verbessern, wird bei der 121. Kanton-Messe der Ausstellungsbereich gemäß den Produktunterkategorien eingerichtet und werden detaillierte, maßgeschneiderte Führungsinstrumente für Einkäufer bereitgestellt, welche die 25.000 Aussteller aller Bereiche umfassen.

"Wir hoffen, dass die Einkäufer ihre eigenen Einkaufspläne problemlos entwickeln und eine hocheffiziente Kanton-Messe-Reise genießen können. Wir freuen uns darauf, alte und neue Freunde auf dieser großen Plattform zu begrüßen, und zwar nicht nur, um Geschäfte abzuschließen, sondern auch, um bei den Foren und Treffen Ideen auszutauschen", erklärt Liu Quandong, Deputy Director General of the Foreign Affairs Office, Kanton-Messe.

Programm der 121. Kanton-Messe:

Phase I, 15. - 19. April

Elektronische und elektrische Produkte, Haushaltsgeräte, Beleuchtungszubehör, Fahrzeuge und Fahrzeugersatzteile, Maschinen, Geräte und Werkzeuge, Bau- und Dekorationsmaterialien, chemische Produkte, New-Energy-Ressourcen u. v. m.

Phase II, 23. - 27. April

Gebrauchsgüter, Geschenke und Premiumprodukte, Dekoration u. v. m.

Phase III, 1. - 5. Mai

Stoff und Kleidung, Schuhe, Koffer und Taschen, Bürozubehör, Freizeitprodukte, Medizin und Gesundheit, Lebensmittel u. v. m.

Kanton-Messe

Die China Import and Export Fair, die auch als Kanton-Messe bekannt ist und im Frühjahr 1957 zum ersten Mal ihre Türen öffnete, findet seit nun 60 Jahren zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, in Guangzhou statt.

