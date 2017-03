Venture Global reicht für LNG-Standort Plaquemines formellen Antrag bei der FERC ein

Washington (ots/PRNewswire) - Venture Global LNG Inc. (http://venturegloballng.com/) ist erfreut, bekannt geben zu können, dass seine Tochtergesellschaften Venture Global Plaquemines LNG LLC und Venture Global Gator Express LLC das Vorprüfungsverfahren der FERC abgeschlossen haben und jetzt den formellen Antrag auf Genehmigung der FERC für Erschließung, Bau und Betrieb des Flüssiggas-Exportterminals Plaquemines und des Pipelinesystems Gator Express eingereicht haben. (Flüssiggas - LNG)

Die Flüssiggaseinrichtung Plaquemines mit 20,0 MTPA wird auf einer Parzelle von 632 Morgen in Plaquemines Parish (Louisiana) an Flussmeile 55 des Mississippi River gebaut, ca. 30 Meilen südlich von New Orleans (Louisiana). Die Exporteinrichtung verfügt über mehr als 7.000 Fuß (ca. 2 km) Ufer am Mississippi River und drei LNG-Ladedocks.

Mike Sabel und Bob Pender, CEOs von Venture Global LNG Inc., sagten:

"Die Einreichung des formellen Antrages ist in der Entwicklung unseres zweiten Exportterminals für kostengünstiges Flüssiggas ein signifikanter Markstein. Mit Unterstützung des Hafens und Stadtrats von Plaquemines ist dieser großzügige und attraktive Standort am Mississippi River für unsere internationalen Flüssiggaskunden bequem und sicher zu erreichen. Zudem haben wir Zugang zu reichen Quellen von US-Erdgas über nahegelegene Verbindungspunkte zu Flüssiggas und meiden die teuren und langen Pipelines, die viele Projekte belasten."

In Zusammenarbeit mit GE Oil & Gas als strategischem Partner nutzt Plaquemines LNG das LNG-Verarbeitungssystem von GE für die gesamte Fabrik mit einem umfassenden System für Energie und Vorbehandlung und einem höchst modularen Verflüssigungssystem. Dieses System ermöglicht Venture Global zusammen mit den enormen logistischen Vorteilen des Standortes Plaquemines weitere Innovation und Senkung der Kosten zur Bereitstellung von LNG für den wachsenden weltweiten Markt des reichlich vorhandenen US-Erdgases.

