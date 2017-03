Ferrero - das erste Nahrungsmittelunternehmen der Welt unter den 100 bestangesehenen Unternehmen

Alba, Italien (ots/PRNewswire) - Global RepTrak® 100 von Reputation Institute hat die bestangesehenen Unternehmen bekanntgegeben und bestätigt in seiner Rangliste 2017 Ferrero als das führende italienische Unternehmen im Hinblick auf seine Reputation.

In diesem Jahr ist Ferrero erneut die Nummer eins der Nahrungsmittelbranche. Darüber hinaus legte das Unternehmen in der weltweiten Liste einen Platz zu und belegt jetzt Platz 17 mit einer Punktzahl von 75,45.

Giovanni Ferrero, CEO der Ferrero Group, kommentierte: "Wir sind stolz auf das Vertrauen, das Verbraucher auf der ganzen Welt uns auch diese Jahr wieder entgegengebracht haben, und darauf, dass sie uns -was unseren Ruf angeht - auf dem weltweit ersten Platz sowohl unter den Nahrungsmittelunternehmen als auch den italienischen Unternehmen sehen. Dies ist die Bestätigung dafür, dass unsere Konzentration auf Qualität wirklich der Schlüssel zum Erfolg ist."

Das RepTrak®-Modell misst die Wahrnehmung der Verbraucher der weltweit größten Unternehmen basierend auf einer Skala, die sieben Dimensionen berücksichtigt: Produkte und Services, Innovation, Arbeitsplatz, Unternehmensführung, soziale Verantwortung, Leadership und Geschäftsergebnis.

Basierend auf mehr als 170.000 Bewertungen, die im ersten Quartal 2017 gesammelt wurden, ist die Umfrage die größte Studie ihrer Art zum Ansehen von Unternehmen und beinhaltet vergleichende Bewertungen, Trends nach demografischen Unterteilungen und einzigartige Einblicke dazu, welche Unternehmen von Stakeholdern am besten angesehen werden sowie was Vertrauen und unterstützendes Verhalten hervorruft, wie beispielsweise die Bereitschaft, das Produkt eines Unternehmens zu kaufen, die Marke zu empfehlen oder sogar für das Unternehmen zu arbeiten.

Über Ferrero

Die Geschichte von Ferrero nahm in einer kleinen Stadt namens Alba im italienischen Piemont im Jahr 1946 ihren Anfang. Heute zählt Ferrero mit einem konsolidierten Umsatz von mehr als 10 Mrd. Euro zu den Marktführern im Konfektionssektor und ist der drittgrößte Konzern weltweit auf dem Markt der Schokoladenerzeugnisse.

Die Ferrero Group beschäftigt 41.000 Mitarbeiter in 53 Ländern und verfügt über 22 Produktionsanlagen auf der ganzen Welt, von denen drei Teil des Michele Ferrero Unternehmerprojekts in Afrika und Asien sind. Darüber hinaus richtete die Gruppe Anfang 2015 die Ferrero Hazelnut Company (HCo) ein, der sechs Landwirtschaftsunternehmen und acht Produktionsanlagen angehören. Ferrero-Produkte wie Nutella, Ferrero Rocher, Raffaello, Tic Tac und die Kinder-Produktreihe werden in mehr als 170 Ländern verkauft; sie sind ein Teil des kollektiven Gedächtnisses und der Gebräuche in vielen Ländern geworden, in denen sie von Generation um Generation geliebt werden und oft als kulturelle Wahrzeichen angesehen werden.

Darüber hinaus findet sich soziale Verantwortung in den Erbanlagen von Ferrero. Produktfrische und hohe Qualität, sorgfältige Auswahl der feinsten Rohzutaten, nachhaltige Landwirtschaftspraktiken und ständige Forschung und Innovation sind einige der wichtigsten Elemente des Erfolgs von Ferrero. Darüber hinaus investiert Ferrero weiterhin in örtliche Gemeinschaften über die Ferrero-Stiftung, das Michele Ferrero Unternehmerprojekt und das Programm Kinder+Sport.

