Booking.com: Reisen sind der Schlüssel zum Erfolg

Berlin (ots/PRNewswire) - Die Aufregung und der Nervenkitzel rund um unsere ersten Reiseerfahrungen steigern unser Selbstvertrauen, erweitern unseren Horizont und machen uns letztlich erfolgreicher im Leben. Das zeigt eine neue internationale Studie von Booking.com (http://www.booking.com), dem weltweit führenden Online-Buchungsportal für Unterkünfte. Neue Reiseerlebnisse führen zu Entscheidungen, die das Leben verändern können: mehr als jeder Zehnte (13%) sucht sich danach einen anderen Job oder beginnt eine neue Beziehung und jeder Fünfte (21%) wechselt sogar den Wohnort.

"Beim Reisen an fremde Orte wird Adrenalin ausgeschüttet und das Selbstbewusstsein gestärkt. Das macht es für uns so unwiderstehlich. Besonders die ersten Reiseerfahrungen haben großen Einfluss auf uns:

sie öffnen unseren Geist, entfachen die Fantasie und inspirieren uns dazu, etwas Neues zu probieren oder unser Leben zu verändern. Hat uns das Reisefieber erst einmal gepackt, ist es wirklich ansteckend", erklärt Pepijn Rijvers, Chief Marketing Chef von Booking.com. "Egal welche unglaubliche Übernachtungserfahrung man sich auch vorstellen mag, ob Appartement, Villa, Iglu, Boot oder Baumhaus, Booking.com hat für jeden die richtige."

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie auf Booking.com Presseseite (https://news.booking.com/de/).

Über Booking.com (http://www.booking.com):

Booking.com ist das weltweit führende Online-Buchungsportal für Unterkünfte aller Art. Das Portal garantiert die besten Preise - ob für kleine, familiengeführte Hotels oder 5-Sterne-Luxus-Häuser. Die Website von Booking.com ist jederzeit sowohl vom PC, dem Mobiltelefon oder dem Tablet erreichbar. Unsere Gäste zahlen niemals eine Buchungsgebühr. Booking.com ist in über 40 Sprachen verfügbar und bietet mehr als 1,1 Millionen Unterkünfte - darunter über 591.000 Ferienwohnungen und -häuser - in mehr als 225 Ländern und 106.000 Reisezielen weltweit. Dank der 114 Millionen Gästebewertungen, die nach dem Aufenthalt geschrieben wurden, finden Kunden garantiert das für sie beste Angebot. Booking.com wird sowohl von Urlaubs- als auch Geschäftsreisenden aus aller Welt genutzt. Booking.com hat über 20 Jahre Erfahrung, arbeitet mit einem Team aus über 13.000 engagierten Mitarbeitern in mehr als 187 Büros weltweit zusammen und steht seinen Kunden mit einem eigenen Kundendienst rund um die Uhr zur Verfügung. Booking.com unterstützt seine Kunden bei Fragen jederzeit in deren Muttersprachen und gewährleistet so eine außergewöhnliche Kundenerfahrung.

