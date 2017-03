Keck: Novelle zum Tierschutzgesetz ist Fortschritt für Tier und Mensch

"Letztes großes Werk von verstorbener Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser im Sinne des Tierschutzes"

Wien (OTS/SK) - „Die intensiven und konstruktiven Verhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP zum Tierschutzgesetz sind für das Erste abgeschlossen, mit einem sehr schönen Ergebnis für den Tierschutz in Österreich“, betont SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.

Keck, der für die SPÖ diese Novelle verhandelt hat, zeigt sich erfreut, dass 97 Prozent der Kritikpunkte positiv abgearbeitet werden konnten. ****

So konnte die Forderung zahlreicher Tierschutzorganisationen nach einer Kastrationspflicht für Katzen tierschutzkonform umgesetzt werden. Als weitere wesentliche Verbesserungen nannte der SPÖ-Tierschutzsprecher das Verbot von Handel im Internet mit Tieren und das weiter bestehende Verbot der Kettenhundehaltung. „Die wird es auch in Zukunft, wenngleich manche anderes behaupten, nicht geben“, so Keck.

Am 15. März wird im Rahmen des Gesundheitsausschusses die Novelle des Tierschutzgesetzes behandelt. „Ich bin mir sicher, dass bis dahin noch weitere positive Entwicklungen gemeinsam mit dem Koalitionspartner möglich sein werden“, so Keck.

Damit würde das letzte große Werk der verstorbenen Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser auch im Sinne des Tierschutzes gut ins Ziel gebracht. (Schluss) rm/sc

