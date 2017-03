Wiener Rotes Kreuz: Einladung zum Pressegespräch "Neue Speisen-Produktlinie für Menschen an der Armutsgrenze"

Wien (OTS) - Die Zahl der Menschen, die an der Armutsgrenze leben, wächst. Für viele Wienerinnen und Wiener ist die Anschaffung von Nahrungsmitteln für das tägliche Essen eine Belastung für die Geldbörse.

Der Bereich Speisenzusteller des Wiener Rote Kreuzes reagiert darauf und wendet sich mit der neuen Produktlinie „BiGut kostbar-leistbar“ an diese Menschen.

In Kooperation mit der Menümanufaktur kann qualitativ hochwertiges Essen z.B. zum Tagespreis von € 5,80 (Mittagessen + Abendessen + Zustellung in Wien) angeboten werden.

Wir laden Sie herzlich zum Pressegespräch anlässlich der Einführung von „BiGut“ ein.

Pressegespräch



Mit: Alexander Lang, Landesgeschäftsleiter Wiener Rotes Kreuz;

Margarita Gilswert-Sattler, Bereichsleiterin Wiener Rotes Kreuz;



Datum: 6.3.2017, um 10:00 Uhr



Ort:

Wiener Rotes Kreuz Erdgeschoß

Nottendorfer Gasse 21, 1030 Wien – U3 Erdberg



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Alexander Tröbinger

Pressesprecher Wiener Rotes Kreuz

T: +43/1/ 79 580 – 1750

E: alexander.troebinger @ wrk.at

W: www.wrk.at