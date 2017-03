Arena Nova Wiener Neustadt wird modernisiert

Bohuslav, Schneeberger: Chance, noch stärker am Markt aufzutreten

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Arena Nova Wiener Neustadt wird aus Mitteln der ecoplus Regionalförderung modernisiert. Die NÖ Landesregierung hat kürzlich auf Initiative von Landesrätin Dr. Petra Bohuslav die Unterstützung des Projektes beschlossen. Dabei werden die Licht- und Ton-Technik sowie die Veranstaltungstechnik erneuert, in allen Hallen der Arena Nova Wiener Neustadt wird ein WLAN-System installiert, die Arena Nova erhält eine moderne Parkraumbewirtschaftung, eine zeitgemäße Konferenzausstattung und darüber hinaus wird die Homepage neu aufgebaut.

„Durch die Veränderungen der Veranstaltungsformate - Messen und Kongresse werden immer häufiger in Mischformen organisiert - wird die Arena Nova in Zukunft noch flexibler nutzbar sein. Andererseits wird durch diese Investition den gesteigerten Bedürfnissen an Ambiente, Technik und Ausstattung der Kunden Rechnung getragen“, erklären Wirtschafts-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav und Bürgermeister Mag. Klaus Schneeberger. Insgesamt werden 400.000 Euro in die Modernisierung der Messe Wiener Neustadt investiert.

„Die Messen und Veranstaltungen in Wiener Neustadt haben eine große regionalwirtschaftliche Bedeutung für die Stadt, die Region und auch für Niederösterreich. Die Messegesellschaft in Wiener Neustadt ist Auftraggeber für Unternehmen der gesamten Region. Zusätzlich wird der Wirtschaftstourismus als wichtiger Geschäftsbereich weiter gestärkt. So sorgen die Investitionen für eine Stärkung des Wirtschafts-, Tourismus- und Messestandortes Wiener Neustadt“, betont Bohuslav.

„Tagungen, Konzerte und Produktpräsentationen werden für die Arena Nova in Wiener Neustadt von immer größerer Bedeutung. Vor allem in Hinblick auf die bestehenden Einrichtungen im Umfeld der Arena Nova, wie zum Beispiel die Betriebe im und rund um das Technologie- und Forschungszentrum Wiener Neustadt (TFZ), die Fachhochschule oder das MedAustron“, unterstreicht Schneeberger.

Die wichtigsten Eigenmessen in Wiener Neustadt sind die Haus & Garten, Frühling Vital, Haustier Aktuell und Apropos Pferd. 2016 wurden bei den Eigenmessen knapp 80.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Insgesamt haben sich über 900 Ausstellerinnen und Aussteller in der Arena Nova präsentiert. „Mit der dynamischen Entwicklung von Wiener Neustadt eröffnen sich neue Geschäftsfelder für Veranstaltungen. In Zusammenarbeit mit ecoplus und mit Hilfe des Landes Niederösterreich wird die Arena Nova zukunftsfit“, bestätigt auch Arena Nova-Geschäftsführer Christoph Sigmund. „18 Personen sind in der Arena Nova und in der Business Messe Wiener Neustadt beschäftigt. Darüber hinaus sind zahlreiche weitere Arbeitsplätze indirekt mit der Messe verbunden. Das Projekt entspricht aufgrund der regionalen Bedeutung den Zielsetzungen der ecoplus Regionalförderung“, erklärt ecoplus Prokurist Mag. Gerhard Schmid.

Nähere Informationen: Büro LR Bohuslav, Christoph Fuchs, Telefon 02741/9005-12322, e-mail c.fuchs @ noel.gv.at, bzw. Wirtschaftsagentur ecoplus, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9000-19616, e-mail a.csar @ ecoplus.at, www.ecoplus.at.

