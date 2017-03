IMC FH Krems Business Week zum Thema „Business and Behaviour“

Krems (OTS) - Vom 20. bis 24. März 2017 findet zum ersten Mal die IMC FH Krems Business Week statt. Unter dem Motto „Business and Behaviour“ lädt das Department Business zu 10 Events in einer Woche bei denen Studierende, Alumni, Mitarbeiter, Lehrende, Forschende und die interessierte Öffentlichkeit zum Informieren, Networken und Diskutieren eingeladen sind.

Die offizielle Eröffnung der IMC FH Krems Business Week findet am Montag, 20. März 2017, ab 18:00 Uhr am FH Campus, Trakt G1 im Veranstaltungssaal im Beisein von zahlreichen Vertretern aus Wirtschaft und Politik statt. Im Anschluss geht es bei den Kremser Wirtschaftsgesprächen um das Thema „Digitale Transformation - Unsere Chance in Zeiten des Umbruchs“. An den darauffolgenden vier Tagen können sich die Besucher bei Veranstaltungen tagsüber und abends, informieren, die IMC FH Krems kennenlernen und wertvolle Kontakte knüpfen.

Networking vor Ort

Studierende der IMC FH Krems und Teilnehmer haben die Chancen, internationale Top-Speaker, internationale Gastprofessorinnen und -professoren, CEOs, Personalchefs und Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu erleben und sich mit ihnen auszutauschen, bei der Recruitingmesse Career Links einen Job oder ein Praktikum zu fixieren und internationale Perspektiven und Sichtweisen auf brandaktuellen Themen wie Digitalisierung, Leadership und CSR zu erfahren.

“Noch nie haben wir in einer Woche diese Vielfalt an Veranstaltungen kompakt angeboten. Das neue Business Symposium, das WeinKulTour Symposium, die Kremser Wirtschaftsgespräche, der IMC Management Dialog und der Nachhaltigkeitstag sind nur einige der Highlights zu denen wir herzlich einladen“, zeigt sich Mag. Ulrike Prommer, Geschäftsführerin der IMC FH Krems, stolz.

Recruitingmesse Career Links

Die IMC Fachhochschule Krems verbindet Wissenschaft und Wirtschaft und schafft so beste nationale und internationale Berufschance für ihre Absolventinnen und Absolventen. In allen Studienrichtungen der IMC FH Krems sind Berufspraktika integriert, den guten Kontakt zu Wirtschaftspartnern pflegt das IMC Career Center. Auch bei den Career Links 2017, der Recruitingmesse der FH Krems, die im Zuge der Business Week stattfindet, haben Studierende und Absolventinnen und Absolventen wieder die Chance mit zukünftigen Arbeitgebern in Kontakt zu treten und ein geeignetes Praktikum oder einen Job zu finden.

Neu: WeinkulTour-Symposium

Das erste WeinkulTour Symposium an der IMC FH Krems findet unter dem Motto „Wein. Kulinarik. Tourismus: Inszenierung, Authentizität und Betrachtungen“ im Zuge der Business Week statt. Im Vordergrund der Veranstaltung stehen Verbindungen und Bedeutungen des Weins in der Wachau und im Kremstal, Kultur und Kulinarik im Donauraum und der Tourismus.

Ein Tag für die Nachhaltigkeit

Als Abschluss der Business Week wird am 24. März der 2. Nachhaltigkeitstag der IMC FH Krems mit dem Fokus auf nachhaltiges Unternehmertum veranstaltet. Innovative Unternehmer und Unternehmerinnen aus verschiedenen Branchen und Experten und Expertinnen im Themenbereich Klima und Klimaforschung präsentieren ihre Projekte und berichten in kleinen Gruppen von Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolgen in ihrem Arbeitsfeld.

US-Studierende bei Business Week

Das Business Department der IMC FH Krems arbeitet aktuell mit der kalifornischen Saybrook University zusammen. Im Zuge dieser Kooperation kommen während der Business Week amerikanische Lehrende und Studierende an die IMC FH Krems und besuchen ein speziell auf sie zugeschnittenes Business Week-Programm.

Das komplette Programm der Business Week ist online auf www.fh-krems.ac.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Julia Erber

Kommunikation und PR / Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

IMC Fachhochschule Krems

Office: Campus Krems, Trakt G, Room 2.02

T: +43-(0)2732-802- ext. 253

e-mail: julia.erber @ fh-krems.ac.at

http://fh-krems.ac.at