Starke Nachfrage für internationale Reisen veranlasst Air China zur Einführung weiterer internationaler Strecken

Peking (ots/PRNewswire) - Ab Mai 2017 wird Air China fünf neue internationale Strecken einführen, einschließlich Peking-Zürich, Peking-Astana, Peking-Jakarta, Shanghai-Barcelona und Shenzhen-Los Angeles. Vor dem Hintergrund einer Abnahme neu eingeführter internationaler Strecken und einer Zunahmen von Geschäftsreisen verschaffen diese neuen Strecken Air China besseren Zugang zu internationalen Märkten und reflektieren Air Chinas Zuversicht bezüglich des Ausbaus seiner internationalen Präsenz in 2017.

Während des Beförderungszeitraums anlässlich des Frühlingsfests, der gerade geendet hat, stieg die Rate von inländischen und internationalen Passagieren stärker an, als die der Ausrüstung, die die Fluggesellschaft auf zahlreichen Strecken einsetzte. Ebenfalls stiegen die Nutzlast sowie der Betriebsertrag der Fluggesellschaft beachtlich und besser als erwartet an. Die Nachfrage nach Outbound-Tourismus blieb weiterhin stark - insbesondere während des siebentägigen Frühlingsfests belief sich die Anzahl der Outbound-Touristen auf sechs Millionen. Air China erbrachte während dieses Zeitraums mit einer Sitzplatzbelegung von 82,4 % auf seinen internationalen Routen eine beeindruckende Leistung auf Strecken zu Destinationen wie Großbritannien, Spanien, Italien, New York, Los Angeles und Hawaii, was einem Anstieg von 3,1 Prozentpunkten entspricht. Ein Blick auf die Verteilung des Passagierverkehrs während des Frühlingsfests legt nahe, dass die Passagiere bewusster Hauptreisezeiten umgingen. Die Anzahl von Familien, die gemeinsam reisten, stieg beachtlich an, was half, die Nachfragekurve zum Zeitraum des Frühlingsfests zu glätten, und Air China gute Umsätze einbrachte.

2017, wenn sich die internationalen Ölpreise sowie die Fluktuationen des chinesischen Yuan stabilisieren, wird Air China aktiv auf die starke Reisenachfrage eingehen, seine Präsenz in beliebten internationalen Märkten stärken, Gelegenheiten wahrnehmen und kontinuierlich die Bereitstellung seines globalen Streckennetzwerks verbessern. Das wird Air China zweifelsohne helfen, sich weiter seinem Ziel zu nähern, "ein großes Luftfahrtunternehmen mit einem globalen Streckennetzwerk und internationalem Wettbewerbsvorteil" zu werden.

