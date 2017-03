Gudenus: Wien ist Hauptstadt der Arbeitslosen

Etablierung Wiens als Wirtschaftsstandort endlich vorantreiben

Wien (OTS) - Die aktuellen Zahlen belegen einmal mehr, dass Wien nach wie vor die Hauptstadt der Arbeitslosigkeit ist. Zwar gibt man an, dass die Zahl an Joblosen um 0,7 Prozent gesunken sei, gleichzeitig gibt es aber um 12,8 Prozent mehr in Schulungen befindliche Wienerinnen und Wiener, was einen Gesamtanstieg von 1,6 Prozent ausmacht. „Der allmonatliche Negativtrend, die Arbeitslosigkeit in der Bundeshauptstadt betreffend, wird von Seiten der Stadträte mittlerweile kaum mehr kommentiert. Lieber beschäftigt man sich in der Stadtregierung mit Subventionen, wie jene, die im kommenden Gemeinderat durchgewunken werden oder dem öffentlichen Austragen des Koalitionszwists rund um Lobautunnel und Mindestsicherungskürzung“, ärgert sich der freiheitliche Vizebürgermeister über so viel Ignoranz.

Vom Wifo über das AMS warnen sämtliche Experten mittlerweile seit Jahren, dass die Arbeitslosigkeit in Wien in absehbarer Zeit nicht sinken wird, obwohl es in anderen Bundesländern längst deutlich bergauf geht. Um ihre Versäumnisse zu kaschieren, reden sich SPÖ und Grüne immer wieder auf die Wirtschaftskrise aus. „Die nächste wird kommen, bevor man in Wien begriffen hat, das die letzte längst überstanden ist“, so Gudenus. Er fordert von SPÖ und Grüne ihre Streitereien – sei es miteinander oder intern – endlich zu begraben und wirksame Impulse für die Wiener Wirtschaft zu setzen. Dafür muss Geld freigemacht werden – etwa durch die Einsparung bei Subventionen, Auflösung der rot-grünen Agenturen oder durch die Streichung der Mindestsicherung für illegale Zuwanderer. Gleichzeitig müssen Abgaben und Gebühren gesenkt und eine vernünftige Verkehrspolitik, die nicht nur im Interesse der Fahrradlobby gestaltet ist, umgesetzt werden, um die Bundeshauptstadt als Wirtschaftsstandort zu etablieren. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

Tel.: 0664 540 3455

www.jgudenus.at

www.fpoe-wien.at