Cäsar® 2017 – Die Bewerbungsphase des Immobilienawards startet heute

Neues Konzept hat sich bewährt: Die inhaltliche Leitung obliegt seit 2016 fünf namhaften Branchenvereinen

Wien (OTS) - Der bekannte Immobilienaward Cäsar wird dieses Jahr zum 11ten Mal an Branchengrößen verleihen, die im vergangenen Jahr herausragendes geleistet haben. Seit seiner Geburtsstunde 2006, wurden rund 50 Cäsaren in der Immobilienwirtschaft mit dem „Qualitätssiegel“ der Branche ausgezeichnet. In diesem Jahr wird die inhaltliche Leitung zum zweiten Mal von den Interessensvertretungen FIABCI, ÖVI, RICS, Salon Real und dem Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO übernommen. Die Galanacht des Cäsar findet am 14. September 2017 im Schlosstheater Schönbrunn in Wien statt.

Durch Veränderungen der inhaltlichen Leitung im vergangenen Jahr, wurden auch Anpassungen im Wahlmodus vorgenommen. Bewerben kann sich im Zeitraum März/April 2017 jeder, der direkt oder indirekt in der Immobilienwirtschaft tätig ist; ganz gleich, ob als GeschäftsführerIn, ProjektleiterIn, DienstleisterIn, VerkäuferIn, PlanerIn oder MaklerIn. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten aus der Branche, die in den Jahren 2016/17 in der jeweiligen Kategorie Herausragendes geleistet haben.

Wahlmodus neu seit 2016

Nach Abschluss der Bewerbungsphase wählt die Verbands-Jury – bestehend aus jeweils einem Vertreter der Branchenvereine – nach strengen Kriterien aus allen eingereichten Bewerbungen jeweils drei FinalistInnen pro Kategorie. In der Verbands-Jury für den Cäsar 2017 sitzen Stephan Weninger (Vorstandsmitglied FIABCI), Mag. Elisabeth Rohr (Vizepräsidentin ÖVI), Dipl.-Kfm. Frank Brün FRICS (Vorstandsvorsitzender RICS), Dr. Ingrid Fitzek (Präsidentin Salon Real) sowie Mag. Georg Edlauer MRICS REV (Fachverbandsobmann des Fachverbands der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO). Im Anschluss werden aus den FinalistInnen die PreisträgerInnen von einer großen Fachjury – bestehend aus rund 24 Persönlichkeiten aus der Immobilienbranche – unter notarieller Aufsicht gewählt.

Das Video der Fachjury zum Wahlmodus finden Sie hier:

https://www.youtube.com/watch?v=JHMf8pKA7H0&feature=youtu.be

Unterstützt wird der Cäsar dieses Jahr von maximal vier Sponsoren, von denen bereits zwei gewonnen werden konnten. Einer der Unterstützer ist Roland Schmid, CEO und Eigentümer der Roland Schmid Group: „Als Preisträger des Cäsar-Awards freut es mich sehr, auch dieses Jahr wieder als Hauptsponsor die Preisverleihung im Rahmen der Galaveranstaltung unterstützen zu dürfen. Gerade in einer Zeit, in der durch die digitale Transformation in vielen Wirtschaftsbereichen Veränderungen und Unsicherheiten entstehen, ist es aus meiner Sicht äußerst wichtig, herausragende Leistungen und Innovationen von einzelnen Personen aufzuzeigen und auszuzeichnen. Nur durch das Sichtbarmachen dieser Leistungen ist es einer Branche gesamtheitlich möglich, auf die ihr gestellten Herausforderungen zu reagieren und sich nachhaltig darauf einzustellen. Und da ist der Cäsar der richtige Award dafür.“

Ebenfalls an Bord ist die willhaben internet service GmbH & Co KG. Judith Kössner, Head of Immobilien bei willhaben ist überzeugte Unterstützerin des Awards: „Im daily business liegt unser Fokus hauptsächlich darauf, Immobilien, Projekte und Unternehmen ansprechend und optimal in Szene zu setzen. Die Unterstützung des Cäsar-Awards bietet uns die perfekte Gelegenheit, auch die Menschen hinter diesen Aktivitäten, zumeist langjährige, hochgeschätzte Branchen-Kolleginnen und -kollegen, aber auch spannende Quereinsteiger und erfrischende Newcomer, auf die Bühne zu bitten und für ihre außergewöhnlichen Leistungen ins Rampenlicht zu bringen.“

Die Verleihung des Cäsar 2017 findet am 14. September 2017 im Schlosstheater Schönbrunn unter der Anwesenheit von über 200 Entscheidern der Immobilienbranche statt. Die Gala wird in exklusivem Rahmen gehalten, weshalb die Teilnahme ausschließlich auf Einladung oder mittels Beitritt des Unterstützerkomitees „Freunde des Cäsar“ möglich ist. Alle FinalistInnen erhalten automatisch zwei Galakarten für die feierliche Kür der Cäsaren.

Die Kategorien des Cäsar 2017

BauträgerIn

ImmobilienverwalterIn

ImmobiliendienstleisterIn

ImmobilienmanagerIn

MaklerIn

Small Diamond

Cäsar International

Lebenswerk

1. Die Bewerbungsphase

Interessierte Persönlichkeiten aus der österreichischen Immobilienbranche haben über einen Zeitraum von acht Wochen die Möglichkeit sich für eine der sieben Cäsar Kategorien – BauträgerIn, MaklerIn, ImmobilienverwalterIn, ImmobiliendienstleisterIn, ImmobilienmanagerIn, Small Diamond und Cäsar International zu bewerben.

2. Die Nominierung der Finalistinnen und Finalisten

Aus allen eingegangen Bewerbungen nominiert die Verbands-Jury nach strengen Kriterien bei einer geheimen Jurysitzung jeweils bis zu 5 Finalisten/Finalistinnen je Kategorie. Die Verbands-Jury besteht aus jeweils einem Vertreter der Partnerverbände des Cäsar. Diese sind:

FIABCI, ÖVI, RICS, Salon Real und der Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO. In dieser Sitzung bestimmt die Verbands-Jury zudem den Cäsar für das Lebenswerk.

3. Die Wahl der Cäsaren durch die Fachjury

In einer geheimen Jurywahl werden die Cäsaren von einer Fachjury – bestehend aus rund 24 Persönlichkeiten aus der Immobilienbranche – gewählt. Die Jurymitglieder diskutieren in dieser Sitzung zu jeder einzelnen Kategorie über die nominierten Persönlichkeiten.

Im Anschluss wählt die Jury in einer geheimen Wahl und unter notarieller Aufsicht die Cäsaren der sieben Kategorien. Selbst die Jurymitglieder wissen daher im Anschluss der Sitzung nicht, wer die Gewinner des Cäsar sind. Der Notar zählt im Anschluss an die Sitzung mit zwei ausgewählten Zeugen die Stimmen aus.

