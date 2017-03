Haustiermesse Wien - Jubiläum mit überraschendem Kanzlerbesuch

10 Jahre Haustiermesse Wien in der MARX Halle mir neuem Rekordergebnis

Wien (OTS) - Am vergangenen Wochenende feierte in der MARX Halle die Haustiermesse Wien - das Original - das 10 jährige Jubiläum. Mit 210 Ausstellern aus halb Europa und mehr als 18.000 Besuchern war die Messe so erfolgreich wie nie zuvor.

Mit weit über 250 Hunden aus teils sehr seltenen Rassen die man in Wien vorher noch nie zu sehen bekam gab es auch bei der ÖKV Rassenpräsentation einen neuen Teilnahmerrekord.

Die Highlights der Messe waren der Zirkus Roncalli Star Leonid Beljakov und RTL Supertalent Lukas und Falco. Bei der Trickdog Europameisterschaft holte sich Monika Olsovska aus Liptau-Hradek(SK) den begehrten Titel European Trickdog 2017.



Beim Casting zu Österreichs Hundestar gab es nicht nur eine Promijury sondern völlig überraschend auch einen äußerst prominenten Zuseher: Bundeskanzler Christian Kern mit seiner Familie kam völlig unangemeldet am Sonntag nachmittag vorbei, um sich auf den baldigen vierbeinigen Familienzuwachs vorzubereiten.

