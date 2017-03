"Der 200. Fall für TKKG" - Kultserie feiert Jubiläum

Hamburg (OTS) - Vier Freunde, die wie Pech und Schwefel zusammenhalten und seit über 35 Jahren jede Menge spannende Detektiv-Abenteuer erleben: Das sind Tim, Karl, Klößchen und Gaby, auch kurz "TKKG" genannt. Mit über 33 Millionen verkauften Tonträgern ist das nicht nur eine der ältesten, sondern auch eine der erfolgreichsten Hörspielserien Deutschlands. Und was alle großen und kleinen Fans freuen wird: Am 17. März 2017 erscheint mit "Der große Coup" bereits die 200. Folge. Oliver Heinze verrät Ihnen, welchen Jubiläums-Fall die Vier da lösen müssen.

Sprecher: Auch nach 35 Jahren haben "TKKG" nichts von ihrer Faszination verloren. Für Heikedine Körting, Produzentin und Regisseurin der gleichnamigen Hörspielserie, ist das auch kein Wunder, denn....

O-Ton 1 (Heikedine Körting, 0:34 Min.): "Die grundsätzliche Geschichte von Herrn Rolf Kalmuczak ist einfach schon mal großartig:

Diese drei Jungs, die völlig unterschiedliche Charaktere haben, dann die charmante Gaby dazu: Welches Mädchen würde nicht auch gerne in einer Viererbande mit drei Jungs recherchieren und Abenteuer erleben. Und dann kommt noch der süße Hund Oskar dazu, es gibt keine großen Brutalitäten, es ist natürlich Spannung dabei, es ist der schöne Übergang von der Kleinkinderzeit hinein in die erste richtige Abenteuergeschichte. Ich denke mal, das macht es aus."

Sprecher: Manou Lubowski, der Stimme von "Klößchen", ist auch klar, warum TKKG es immer wieder schaffen, neue Fans dazu zu gewinnen:

O-Ton 2 (Manou Lubowski, 0:20 Min.): "Das hatte ich in meiner Kindheit, dass man noch eine nette Jugendbande hatte, dass man draußen war an der frischen Luft, Fahrrad gefahren ist, mit dem Hund, Natur. Das ist jetzt nicht mehr so. Und ich glaube, dass man sich das über die Hörspiele nach Hause holt, dieses Ungezwungene, dieses noch Draußensein: Das ist eine große Faszination. Abgesehen davon, dass sich jeder solche Freunde bestimmt wünscht oder gern Teil dieser Gruppe wär."

Sprecher: "TKKG - Der große Coup" heißt die neue, 200. Hörspiel-Folge - und was Tim, Karl, Klößchen und Gaby da erwartet, verrät der Buchautor des Jubiläums-Falls Martin Hofstetter.

O-Ton 3 (Martin Hofstetter, 0:27 Min.): "Es werden viele Menschen eintreffen zur Feier in der Internatsschule, darunter altbekannte Gesichter und Charaktere. Und ziemlich bald stellt sich heraus, dass da auch eine Person mit dabei ist, die nicht eingeladen war. Es scheint so, als wäre es ein gewöhnlicher Diebeszug, aber TKKG merken schnell, dass da mehr dahintersteckt, dass da was Großes geplant ist, ein großer Coup. Abenteuer, Spaß, Spannung und immer die Suche nach den Verbrechern. Das hat sich nicht geändert - und das ist auch in der 200. Folge immer noch so."

"TKKG - Der große Coup" - die 200. Jubiläums-Folge der beliebten Hörspielserie erscheint am 17. März 2017 bei EUROPA.

