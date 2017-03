Europäischer Energie-Kongress mit 700 Teilnehmern aus 59 Staaten eröffnet

Energiewelt trifft sich ab heute in Oberösterreich

Wels (OTS) - Ab heute trifft sich die internationale und österreichische Energiefachwelt bei den "World Sustainable Energy Days" des OÖ Energiesparverbandes in Wels. Diese Konferenz ist das wichtigste Forum, um sich über die internationalen Trends im Energieeffizienz- und Erneuerbaren-Energie-Bereich zu informieren, 700 Teilnehmer/innen aus 59 Ländern der Erde bestätigen das eindrucksvoll.

"Für drei Tage sind in Wels die Experten der Energiewelt versammelt", freut sich Gerhard Dell, Geschäftsführer des OÖ Energiesparverbandes. Dieser veranstaltete diese größte jährliche Konferenz im Energieeffizienzbereich in Europa.

"Bis zum Freitag bieten 6 Fachkonferenzen, in denen neueste technologische Entwicklungen, herausragende Beispiele und europäische Strategien präsentiert werden, beste Gelegenheiten, neue Partnerschaften zu schließen", so die Konferenzleiterin Christiane Egger vom OÖ Energiesparverband.

Die Europäische Pelletskonferenz, die Europäische Energieeffizienz Konferenz mit den Detailkonferenzen Niedrigstenergie-Gebäude Konferenz, "Energy Efficiency Watch", "Energieeffizienz-Dienstleistungen", “E-Mobiliät & Smarte Gebäude“ und die “Europäische Forschungskonferenz: Gebäude“ sowie zwei Konferenzen für junge Energieforscher/innen. Im Anschluß beginnen ab Freitag die Publikumstage der Energiesparmesse.

Veranstaltet wird die Konferenz vom Energiesparverband des Landes Oberösterreich. Oberösterreich ist als Konferenzort besonders geeignet: Infolge von langjährigen, kontinuierlichen Strategien und Programmen wurden z.B. in den letzten 10 Jahren die Treibhausgas-Emissionen im Gebäudebereich um 42 % reduziert. Der Energiesparverband wurde auch unlängst vom internationalen Fachmagazin AI Global Media mit dem "2016 Best in Sustainable Building"-Award ausgezeichnet.

Rückfragen & Kontakt:

OÖ Energiesparverband

Mag. Christine Öhlinger

christine.oehlinger @ esv.or.at