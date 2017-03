Austrian Boatshow – BOOT TULLN - Die größte und vielfältigste Boots- und Wassersportfachmesse in Zentral- und Osteuropa

2. bis 5. März 2017

Tulln (OTS) - „Wassersport Total“ lautet das Motto der Austrian Boat Show und diese geht in Kürze wieder in Tulln an der Donau vor Anker. Die Boot Tulln ist der alljährliche Treffpunkt für Österreichs Wassersportler zum idealen Zeitpunkt kurz vor Saisonstart. 380 Aussteller präsentieren einen kompletten Querschnitt aus der Welt des Wassersports – große Yachten, kleine Jollen, Motoryachten, Motorboote, Elektroboote, Reiseanbieter, Tauchsport und ein großer Zubehörbereich. In Tulln finden die Messebesucher ein vielseitiges Angebot.

Highlights der Austrian Boat Show – BOOT TULLN:

Motorbootzentrum / Motorboote / Elektroboote

3 Weltpremieren im Bereich der Elektroboote sind ein Zeichen für die Bedeutung der Austrian Boat Show für die Branche. Einige Werften setzen hier gezielt auf die Plattform der Messe Tulln. Designboats aus der Schweiz zeigt erstmals den Tender 08 und E-Marine gemeinsam mit der Kaiser Bootsmanufaktur die K-720GT und die K-605 GTd als Erstpräsentation. Der Zusatz GT im Namen steht für „Gran-Turismo-Pick-up“, es handelt sich um ein völlig neues Bootskonzept – ein Katamaran im „Sportwagen-Look". Neben dem sportlichen Look glänzen die Boote mit Effizienz und Sparsamkeit, einem geräumigem Innenraum mit riesigen Stauräumen, aber auch einer großen Multifunktionsfläche im Heck zum Sonnenbaden.

More 55 – die größte Segelyacht auf der Austrian Boat Show!

Die More 55 ist die größte ausgestellte Segelyacht der Boot Tulln - 16 Meter Länge – 15,30 Tonnen Gewicht – das sind beeindruckenden Eckdaten. Dass es sich um ein schnelles Schiff handelt, hat die More 55 mit dem Gewinn des Kornati Cups, als auch bei der ARC - Atlantic Ralley for Cruisers eindrucksvoll bewiesen. Offensichtlich eine vielversprechende Yacht für Regatta Segler, die es auch gerne komfortabel haben. Insgesamt wurden bereits mehr als ein Dutzend More 55 verkauft, die alle in der kommenden Saison sowohl in Kroatien wie auch in der Karibik verchartert werden.

Stand Up Paddling – eine Messe in der Messe

Der neue Sommertrend heißt Stand Up Paddling: Es ist schnell zu lernen, macht vom ersten Moment an Spaß und ist nebenbei ein super Ganzkörper-Workout. Auf über 1.000 m² Fläche wird ein eigener Bereich der Trendsportart gewidmet. Das Areal „Stand Up Paddling“ ist somit eine eigene Messe in der Messe. Top Marken und eine Vielzahl an unterschiedlichen Modellen werden auf der Austrian Boat Show – Boot Tulln vertreten sein.

Kanu, Kajak, Kanadier und Ruderboote

Alles für den Kajak und Kanusport finden Sie in Halle 6 am Messegelände in Tulln. Das Angebot reicht von Wildwasserkajaks, Freizeitkajaks, Tourenkajaks, Wildwasserboote, Faltboote und Ruderboote bis hin zur umfangreichen Ausrüstung.

Tauchen / Tauchausrüstung / Unterwasserfotografie / Tauchreisen

Tauchen liegt voll im Trend, macht Spaß und wird immer beliebter. Dieser Trend spiegelt sich auch auf der Austrian Boat Show wieder. Auf 2.000 m² Ausstellungsfläche wird für den Trendsport ein eigener Bereich eingerichtet. Das Angebot kann sich sehen lassen: Hersteller, Tauchsporthändler, Tourismusregionen präsentieren Tauchbasen, Tauchanzüge, Trockenanzüge, Tauchcomputer, Tauchmasken, Flossen, Unterwasserkameras zahlreiche Marken wie Mares, Aqualung, Bonex, Scuba-pro, Sea-Life, Sal-Tec, Johnson Outdoors, Waterproof uvm. Viele interessante Vorträge zu Neuheiten und Tauchrevieren auf der Taucher Action Bühne ergänzen das umfangreiche Fachprogramm.

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 13,00

Senioren- und Studentenkarte: EUR 11,00

Jugendkarte (6-15 Jahre): EUR 3,00

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.): EUR 11,00

Öffnungszeiten:

Donnerstag 2. bis Sonntag 5. März 2017 von

10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

www.boot-tulln.at

