RE/MAX-ImmoSpiegel 2016: Höhenflug am Immobilienmarkt hält weiter an

Wien/Amstetten (OTS) - 2016:

Erstmals über 120.000 Immobilienverkäufe

Umsatzplus von +14,2% beim Wert der verkauften Immobilien

teuerste Immobilie kostete 169 Mio. Euro.

Land-Bezirke: Die meisten Immobilien-Bewegungen in Land-Bezirken waren auch 2016 in unmittelbarer Nähe von Landeshauptstädten oder der Bundeshauptstadt: Innsbruck-Land verzeichnet 2.528 Transaktionen, Graz-Umgebung 2.351, Wien-Umgebung 2.231, Salzburg-Umgebung 2.214, Baden 2.089, Gänserndorf 2.001, Mödling 1.981, Wels (Stadt+Land) 1.949 und Villach (Stadt+Land) 1.937. Lediglich der Bezirk Vöcklabruck mit 1.823 Verbücherungen ist ohne großen Nachbarn.





Umsatzstärkste Bezirke außerhalb der Landeshauptstädte: Kitzbühel (717 Mio. Euro), Innsbruck-Land (596), Mödling (591), Wien-Umgebung (584), Salzburg-Umgebung (572), Baden (467), Linz-Land (463), Graz-Umgebung (454), Feldkirch (443), Zell/See (430), Dornbirn (380), Wels (372), Vöcklabruck (361) und Villach (352 Mio. Euro).

22. Donaustadt (2.009), 10. Favoriten (1.778), 21. Floridsdorf (1.388), 2. Leopoldstadt (1.209) und 14. Penzing (1.122).

Stärkste Bezirke in Wien nach verkauftem Immobilienwert:

3. Landstraße (723 Mio. Euro), 22. Donaustadt (649), 10. Favoriten (642), 1. Innere Stadt (544), 21. Floridsdorf (510) und 19. Döbling (491 Mio. Euro).

Schlusslichter im österreichischen Bezirks-Ranking bei den Transaktionen:

Wien 8 (Josefstadt) mit 182 Verbücherungen, gefolgt von Wien 1 (Innere Stadt) mit 201, Lilienfeld in NÖ (282), Tamsweg in Salzburg (289), Eferding in Oberösterreich (327), Hermagor in Kärnten (376), Scheibbs in Niederösterreich (379) und Murau in der Weststeiermark mit 394 Verbücherungen

Die teuersten verbücherten Immobilien in Österreich 2016

In Wien: ein Hotelkomplex um 169 Mio. Euro, ein Zinshaus um 80 Mio. Euro, ein EKZ-Anteil um 58 Mio. Euro, eine Bauland-Reserve um 58 Mio. Euro, ein Zinshaus um 48 Mio. Euro und ein Zinshaus in Salzburg um 42,5 Mio. Euro.

121.436 Immobilienverkäufe im Wert von 26,87 Mrd. Euro wurden 2016 im Amtlichen Grundbuch in ganz Österreich registriert, meldet RE/MAX, Österreichs größtes Immobilien-Experten-Netzwerk.

Dies sind um +8,3% mehr Immobilienkäufe als im bisherigen Rekordjahr 2015, ein Viertel mehr als 2014 und beinahe um die Hälfte mehr als im Jahr 2013. Der Wert der Immobilienverkäufe stieg von 2015 auf 2016 um 3,4 Mrd. Euro auf 26,9 Mrd. Euro. Das sind um +14,2% mehr als der bisherige Rekordwert aus dem Vorjahr und ein Drittel mehr als 2014.

„Der Immobilienmarkt floriert so gut wie noch nie zuvor“, erläutert Bernhard Reikersdorfer, MBA, Geschäftsführer von RE/MAX Austria. „2016 kamen mehr Immobilien auf den Markt, die Nachfrage war ungebrochen gut, das Zinsniveau noch immer historisch niedrig und an sicheren Geldanlagemöglichkeiten herrschte weiterhin ein Mangel. All diese Komponenten führten zu einem neuen Rekordjahr am österreichischen Immobilienmarkt.“

Auch für 2017 erwartet Reikersdorfer wieder ein gutes Jahr für den österreichischen Immobilienmarkt. „Die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind weiterhin gut und sprechen für ein gutes Immobilien-Jahr. Ob das Rekordjahr 2016 heuer nochmals getoppt werden kann, bleibt abzuwarten, aber ich freue mich, sollte ein weiteres Rekordjahr folgen“, erklärt Reikersdorfer weiter.

Als verlässlichste aller Immobilienkauf-Datenquellen liefert wieder das Amtliche Grundbuch die öffentlich zugänglichen Kaufverträge. IMMOunited Roland Schmid erfasst sie in der Kaufvertrags-Sammlung und RE/MAX Austria Research analysiert sie lückenlos für ganz Österreich und veröffentlicht den RE/MAX-ImmoSpiegel.

Bundesländer im Übersichtvergleich

Niederösterreich führt die Immobilienverbücherungs-Statistik mit 25.344 Liegenschaften an, dahinter Wien (19.490), die Steiermark (17.864), knapp vor Oberösterreich (17.610) und Tirol mit 11.126 Objekten. Salzburg liegt mit 8.548 Immobilien hauchdünn vor Kärnten (8.451) und das Burgenland mit 6.868 Verbücherungen vor Vorarlberg mit 6.135.

Wertmäßig liegt natürlich die Bundeshauptstadt Wien mit 8,2 Mrd. Euro Immobilien-Umsatz voran. Das ist mehr als der gesamte Immobilien-Umsatz der Bundesländer Kärnten (1,3 Mrd. Euro), Vorarlberg (1,6), Salzburg (2,4) und der Steiermark (2,9 Mrd. Euro). Auch Niederösterreich – mit seinen 3,8 Mrd. Euro die Nr. 2 im Bundesländer-Ranking nach dem Immobilienverkaufswert – kommt zusammen mit der Nr. 3, Oberösterreich (3,3 Mrd. Euro) und dem Burgenland (0,5 Mrd. Euro) nicht an Wien heran.

Die stärkste Dynamisierung der Immobilienverkäufe gegenüber 2015 fanden die RE/MAX-Experten in Salzburg (+12,6%) und im Burgenland (+11,5%), die geringste in Oberösterreich mit +5,8%.

Bei den Umsätzen zeigte sich der größte absolute Zuwachs erwartungsgemäß in Wien mit über einer Milliarde Euro. In Prozenten lag aber Salzburg mit +21,6% vor Oberösterreich (+17,1%) und Vorarlberg (+16,1%).

