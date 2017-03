Fahndung nach zwei Tätern wegen Raubes

Ersuchen um Lichtbildveröffentlichung

Wien (OTS) - Am 31.12.2016 um ca. 04:10 Uhr wurde ein männliches Opfer von zwei unbekannten Tätern in der U-Bahn-Station Josefstädter Straße angesprochen. Danach entrissen die Männer dem Opfer das Mobiltelefon und flüchteten. Durch die Videoüberwachung konnten Fotos der Tatverdächtigen gesichert werden. Die LPD Wien ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um die mediale Veröffentlichung der Lichtbilder. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Personen werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 43221 erbeten.

