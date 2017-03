Mann nach Einbruch festgenommen

Wien (OTS) - Am 01.03.2017 um 02:50 Uhr wurden zwei Männer bei einem Einbruch in ein Geschäft in der Leystraße (20. Bezirk) beobachtet. Die Polizei konnte am Tatort noch einen der beiden (49) festnehmen, dem anderen gelang die Flucht.

