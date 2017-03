„spark7 Rock The Island Contest pres. by W24“ holt junge Musiktalente auf die Bühnen des Donauinselfestes

Wer sich den Traum vom Auftritt am Donauinselfest erfüllen möchte, kann sich von 1. März bis 16. April 2016 beim Contest anmelden.

Wien (OTS/SPW) - Bereits zum achten Mal bietet der „Rock The Island Contest“ in Zusammenarbeit mit spark7 und W24 der heimischen Musikszene die Chance, sich einen Auftritt am Donauinselfest zu sichern. Von 1. März bis 16. April 2017 können KünstlerInnen sowie Bands mit Hauptwohnsitz in Österreich ihre Live-Videos einreichen.****

Der „spark7 Rock The Island Contest presented by W24“ beim 34. Donauinselfest (23. bis 25. Juni 2017) bietet heuer spannende Neuerungen. Besonderes Augenmerk liegt dieses Jahr auf der Förderung heimischer MusikerInnen ab 16 Jahre. Wohl die größte Veränderung beim Contest: Es finden keine Final Auditions mehr statt, sondern pro Bühne vergibt eine Jury anhand eines oder mehrerer Live-Videos der teilnehmenden KünstlerInnen einen Auftritt am Donauinselfest. Pro Bühne wird ein Slot vergeben, mit der Ausnahme der Radio FM4/Planet.tt Bühne, für die zwei Slots vergeben werden. Neben einem Auftritt bei Europas größtem Open-Air-Festival mit freiem Eintritt werden die erstplatzierten Acts mit einer Gage von 1.000 Euro gefördert.

„Ganz große Bühne für ganz große Nachwuchstalente – Das ist die diesjährige Maxime beim ‚Rock The Island Contest‘! Dem Trend der Power des Bewegtbilds folgend, setzen wir heuer auf beeindruckende Videos, die den NewcomerInnen neue Möglichkeiten für ihren großen Auftritt geben“ , so Thomas Waldner, Geschäftsführer von pro event und DIF-Projektleiter.

Österreichs junge Musikszene rockt heimische Wohnzimmer

Im Rahmen der Wohnzimmersessions, die 2017 erstmalig stattfinden, schicken die OrganisatorInnen des Donauinselfestes die von der Jury auserwählten Acts im Juni in die Wohnzimmer ihrer Fans. Einfach ab 16. April 2017 auf www.donauinselfest.at anmelden oder beim KroneHIT sowie spark7-Gewinnspiel mitmachen und mit Glück ein junges österreichisches Musiktalent live und hautnah im eigenen Wohnzimmer erleben.

Förderung der heimischen Musiktalente im Fokus

Die Einreichungen werden dieses Jahr nicht mehr nach Genres bewertet, sondern von der Projektleitung den einzelnen Bühnen zugeteilt. Gesucht werden Talente für die Wien Energie/Radio Wien Festbühne, Radio FM4/Planet.tt Bühne, spark7/KroneHIT Bühne und Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Bühne. Einfach von 1. März bis 16. April 2017 online auf www.donauinselfest.at Band- bzw. KünstlerInnenname, Kontaktinformation, Wohnsitz, Biografie, Links zu Songs/Releases und unbedingt ein oder mehrere Live-Videos einreichen und mit etwas Glück und viel Talent einen Auftritt beim 34. Donauinselfest von 23. bis 25. Juni 2017 auf der Wiener Donauinsel gewinnen.

Details zum Donauinselfest werden im April 2017 präsentiert

Das Motto des 34. Donauinselfests, den „spark7 Rock the Island Contest presented by W24“ sowie erste Highlights werden SPÖ Wien-Landesgeschäftsführerin Sybille Straubinger und Thomas Waldner in einer Pressekonferenz im April 2017 vorstellen. Das gesamte Programm wird im Mai 2017 präsentiert.

Über das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest wird von der SPÖ Wien veranstaltet und ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Von 23. bis 25. Juni 2017 bietet es auf 17 Inseln 600 Stunden Programm. Weitere Informationen auf www.donauinselfest.at, auf Facebook https://www.facebook.com/Donauinselfest, auf Twitter https://twitter.com/Inselfest, auf Instagram https://www.instagram.com/inselfest, auf Youtube https://www.youtube.com/user/donauinselfest2010 und auf FlickR https://www.flickr.com/photos/donauinselfest.





Das Donauinselfest in Zahlen

17 Themeninseln | 600 Stunden Programm | 110 Zelte und Pagoden | 200 Hütten und Verkaufsstände | 4 Info- und Meeting Points | 40 km Stromkabel | 4,5 km Festivalgelände | 10 Bühnen | 1 Kulturzelt | 165 Büro- und Lagercontainer | 20 Wohnwagen | 7.400 m Absperrungen | 15 Videowalls | 52 Vereinzelungsschleusen | 40.000 Rollen WC-Papier | 60 BesucherInnenleittürme | Über 1.500 MitarbeiterInnen | 200 MitarbeiterInnen Auf- und Abbau Infrastruktur | 966.692.289 Kontaktchancen | über 100.000 Fans auf Facebook mit einer Reichweite von 13.526.110 Personen | 43.967 Medienberichte | BEST-Gesamt-Werberwert von € 101.427.827,86

