Topical Subject Evening: Informationssicherheit geht jeden an

VACE Group informiert über neue Herausforderungen rund um Internet, Vernetzung und Datenschutz

Linz (OTS) - Die VACE Group lädt anlässlich der Integration des IT-Security Unternehmens HolisticSec zum Topical Subject Evening mit dem Thema "Informationssicherheit geht jeden an". Schließlich gilt es, künftig den Bestimmungen der neuen Datenschutzgrundverordnung für Informationssicherheit zu entsprechen. Zudem stellen uns Themen wie Internet-of-Things und die zunehmende Vernetzung vor neue Herausforderungen.





Das Programm:

18:00 Uhr - Get-together

18:30 Uhr - VACE, vom Personaldienstleister zum Industriedienstleister (Helmut Altreiter & Klaus Kremmair, Geschäftsführer VACE)

18:45 Uhr - Willkommen im neuen Mittelalter (Paul Karrer, Sprecher der Cyber Security Austria)

19:00 Uhr - ein Hacker im Haus... (Erik Rusek & Florian Brunner, Head of Information Security; VACE Security)

19:30 Uhr - Topical Subject Evening-Buffet





Akkreditierung unter: s.brunbauer@lehmann.co.at







Hintergrundinformationen:

HolisticSec wurde vor vier Jahren gegründet und hat sich auf die immer bedeutender werdenden Themen der Informationssicherheit spezialisiert. Das Portfolio reicht von technischen Hacking-Versuchen bzw. Penetration-Testing, über Computerforensik, Beratung zu allgemeinen und prozessorientierten Informationssicherheitsthemen bis zur Bereitstellung eines Datenschutzbeauftragten als Service. Seit 1. Jänner 2017 ist das Unternehmen in die VACE Group integriert.

VACE wurde 1981 gegründet und betreut derzeit mit 1.300 Mitarbeitern an acht Standorten in Österreich und Süddeutschland Kunden mit Engineering-, IT- und Personaldienstsleistungen.

AVISO: VACE Group lädt zum Topical Subject Evening - Informationssicherheit geht jeden an

Datum: 09.03.2017, 18:00 Uhr

Ort: voestalpine Stahlwelt

voestalpine Straße 4, 4020 Linz, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Willy Lehmann Markenagentur

Im Aichetfeld 13

A-4490 St. Florian

+43 (0)664 2305999

willy @ lehmann.co.at