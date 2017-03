4,5 Millionen Euro für 19 neue ORF-Kinofilmprojekte

Mit u. a. Josef Hader, Johannes Krisch, Gerti Drassl und Nicholas Ofczarek

Wien (OTS) - Mit mehr als 50.000 Besucherinnen und Besuchern allein am Startwochenende avancierte Josef Haders vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte „Wilde Maus“ nach dem großen Berlinale-Hype zum erfolgreichsten Kinostart seit „Poppitz“ im Jahr 2002. Für insgesamt 19 neue Kinoproduktionen – acht Spiel- und elf Dokumentarfilme – wurde nun der Grundstein zur Realisierung gelegt:

Bei den 169. und 170. Sitzungsterminen der Gemeinsamen Kommission von ORF und Österreichischem Filminstitut wurden insgesamt rund 4,5 Millionen Euro Projekt- und Innovationsförderung im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens zugesagt.

Nachwuchstalent Dominik Hartl schickt in seinem Teenie-Splasher „Blood Jam“ Maturanten auf einen Horrortrip. Jürgen Tarrach und Gerti Drassl erleben im gleichnamigen Drama einen „Wilden Sommer“ und erzählen darin von Umbruch der Rollenbilder in den 1980er Jahren. In die archaische Welt des mythenumwobenen Ötzis entführt Jürgen Vogel im bildgewaltigen Abenteuerfilm „Iceman“. Merab Ninidze, Sabrina Reiter, Chulpan Khamatova und Thomas Stipsits erzählen in der Culture-Clash-Komödie „Kaviar“ von zwielichtigen Oligarchen, denen von ihren Ehefrauen das Handwerk gelegt wird. Mit den beiden mit u. a Johannes Krisch, Nicholas Ofczarek und Karl Markovics topbesetzten Produktionen „Der Trafikant“ und „Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein“ bringen Nikolaus Leytner und Rupert Henning zwei Literaturverfilmungen auf die Kinoleinwand. Beste Unterhaltung für die ganze Familie ist mit dem Kinderfilm-Sequel „Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft“ garantiert. Im Coming-of-Age-Drama „Nevrland“ spielt Josef Hader den Vater eines Siebzehnjährigen, für den zwischen Realität, virtueller Welt, Rausch und Imagination eine emotionale Reise in die Vergangenheit beginnt.

Die Dokumentarfilme entführen in die schillernde Welt des Zirkus Roncalli („Der Zirkus“), porträtieren das Wiener Burgtheater („Die Burg“) und suchen nach einem neuen Wirtschaftsmodell („Utopia – Wirtschaft ohne Gier“). Nikolaus Geyerhalter beleuchtet die Grenzregion Brenner („Die bauliche Maßnahme“), Susanne Freund dokumentiert die letzte Flucht des Ausbrecherkönigs Alfred Schandl („Ich bin ein schlechter Mensch“). In „The Remains“ begeben sich Flüchtlingsfamilien auf die Suche nach ihren vermissten Verwandten, während in der gleichnamigen Doku „Widerstandsmomente“ bisher unbekannter Frauen thematisiert werden. Außerdem dreht sich alles um „Schönes neues Brot“, die Naturgewalt „Bora“ und Straßenhunde („Stray Dogs“). „Gehört, gesehen“ würdigt 50 Jahre Ö1.

Die finanzierten Projekte der 169. und 170. Sitzung der Gemeinsamen Kommission von ORF und Österreichischem Filminstitut im Detail:

„Blood Jam“

Horrorfilm

In diesem Teenie-Splasher wird die Maturareise statt zur besten Party des Lebens zu einem Horrortrip, von dem nicht alle lebend zurückkehren werden.

Buch: Karin Lomot und Robert Buchschwenter

Regie: Dominik Hartl

Produktion: Gebhardt Productions

„Der Trafikant“

Österreichische Literaturverfilmung mit u. a. Bruno Ganz, Johannes Krisch, Regina Fritsch und Simon Morzé. Im Wien von 1937/38 begegnet der junge Trafikant Franz dem Leben, der Liebe und Sigmund Freud. Buch: Klaus Richter (nach dem gleichnamigen Roman von Robert Seethaler)

Regie: Nikolaus Leytner

Produktion: epo-film

„Ein wilder Sommer“

Drama

Am Beispiel eines Dorfs in der Wachau thematisiert der Film den Wandel von Arbeitswelt und Geschlechterrollen Anfang der 1980er Jahre. Mit u. a. Jürgen Tarrach, Gerti Drassl, Kristina Sprenger und Markus Schleinzer.

Buch und Regie: Anita Lackenberger

Produktion: Produktion West

„Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft“

Kinderfilm

Im Sequel zum erfolgreichen Kinderfilm „Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft“ werden nun die Eltern winzig. Michael Ostrowski und Johannes Zeiler komplettieren den Cast rund um Oskar Keymer und Anja Kling.

Buch: Gerrit Hermans

Regie: Tim Trageser

Produktion: Mini Film prokids

„Iceman“

Spielfilm

Eine bildgewaltige fiktive Zeitreise in die archäische Welt des mythenumwobenen Ötzis, dargestellt von Jürgen Vogel, der vor 5.000 Jahren in den Ötztaler Alpen einen gewaltsamen Tod gefunden hat. Buch und Regie: Felix Randau

Produktion: Amour Fou

„Kaviar“

Komödie

Oligarchen, zwielichtige Geschäftemacher und betrogene Frauen, die ihren Männern eine Lektion erteilen. Diese Culture-Clash-Komödie wirft ein humorvolles Licht auf russische Einwanderinnen und Einwanderer. Ihr komödiantisches Potential stellen hier u. a. Merab Ninidze, Sabrina Reiter, Chulpan Khamatova und Thomas Stipsits unter Beweis.

Buch: Elena Tikhonova und Robert Buchschwenter

Regie: Elena Tikhonova

Produktion: Witcraft Szenario

„Nevrland“

Coming-of-Age

Der 17-jährige Jakob leidet unter Angstattacken und flüchtet in virtuelle Welten. Dort begegnet er in einem Sexcamchat dem 26-jährigen Kristjan. Es beginnt eine emotionale Reise zu den Wunden ihrer beiden Seelen. Jungtalent Gregor Schmidinger spielt in seinem ersten Langfilm geschickt mit Realitäten, virtuellen Welten, Rausch und Imagination und fängt damit treffsicher ein Stück Lebensgefühl seiner Generation ein. Vater und Großvater werden von Josef Hader und Hans-Michael Rehberg gespielt.

Buch und Regie: Gregor Schmidinger

Produktion: Orbrock Film

„Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein“ Literaturverfilmung

Die Verfilmung von André Hellers autobiografisch inspiriertem Roman folgt einem mit viel Fantasie und schwerem Erbe ausgestatteten Buben ins Österreich der 1950er Jahre, wo er nicht nur die Macht von Liebe und Humor, sondern auch seine außerordentliche Begabung für die Gestaltung eigener Wirklichkeiten entdeckt. Hochkarätig besetzt mit u. a. Nicholas Ofczarek, Karl Markovics, Sabine Timoteo und Udo Samel.

Buch: Rupert Henning und Uli Brée (nach dem gleichnamigen Roman von André Heller)

Regie: Rupert Henning

Produktion: Dor Film

„Bora“

Dokumentarfilm

Ein Porträt einer der stärksten Winde der Welt. Eine Naturgewalt, die Landschaften formt, Elemente in Bewegung setzt und Alltag und Gemüt der Menschen durchdringt, die in ihrem Einflussbereich leben.

Buch und Regie: Bernhard Pötscher

Produktion: Bernhard Pötscher Film

„Der Zirkus“

Dokumentarfilm

Der Film entführt in die schillernde und magische Welt des scheidenden Zirkusdirektors Bernhard Paul und dessen legendären Zirkus Roncalli.

Buch und Regie: Thomas Christian Eichtinger und Harald Aue

Regie: Harald Aue

Produktion: Neue Vitaskop Film

„Die bauliche Maßnahme“

Dokumentarfilm

In einer Zeit, in der es um verschärfte Grenzsicherung in Europa geht, beschäftigt sich der Film mit der Grenzregion Brenner und seinen Bewohnern.

Buch und Regie: Nikolaus Geyerhalter

Produktion: Geyerhalter

„Die Burg“

Dokumentarfilm

Porträt des Wiener Burgtheaters. Eine Entdeckungsreise ins Innere einer Institution.

Buch und Regie: Hans Andreas Guttner

Produktion: Guttner Filmproduktion

„Gehört, gesehen“

Dokumentarfilm

Ein Porträt des Kultursenders Ö1 zu dessen 50-jährigem Bestehen. Am Beispiel des Qualitätsradios beschreibt der Film, welche Leidenschaft und Ausdauer es braucht, um die Aufklärung und letztlich Demokratie lebendig zu erhalten.

Buch und Regie: Jakob Brossmann und David Paede

Produktion: Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion

„Ich bin ein schlechter Mensch“

Dokumentarfilm

Ein Roadmovie rund um den Ausbrecherkönig Alfred Schandl, der 40 Jahre im Gefängnis saß. Seit Kurzem in Freiheit bleibt sein Lebensthema die Flucht – seine letzte Flucht soll ihn in die Emigration, in sein Sehnsuchtsland Australien führen.

Buch und Regie: Susanne Freund

Produktion: Kurt Mayer Film

„Schönes neues Brot“

Dokumentarfilm

Der Film stellt die Frage nach Natürlichkeit und Gesundheit dieses Grundnahrungsmittels. Traditionelles Backhandwerk gegen Vereinnahmung durch die Industrie. Wird das Brot der Zukunft zum künstlichen Produkt?

Buch und Regie: Harald Friedl

Produktion: Navigator Film

„Stray Dogs“

Dokumentarfilm

Der Film begibt sich auf die Spuren der Straßenhündin Laika, die als erstes Lebewesen ins All geschickt wurde und dort verglühte. Eine Legende besagt, dass ihr Geist heute an der Seite ihrer Nachfahren durch die russische Hauptstadt streunt. Es wird von Straßenhunden in Moskau und von deren Beziehungen zu Menschen, meist obdachlosen, verwirrten und alten Menschen, erzählt und damit ausgehend von einem historischen Ereignis politischer und sozialer Wandel reflektiert. Buch und Regie: Elsa Kremser und Peter Levin

Produktion: Raumzeitfilm

„The Remains“

Dokumentarfilm

Auf ihrer Fahrt übers Mittelmeer sind in den vergangenen Jahren Tausende Menschen ums Leben gekommen oder werden vermisst. Was in der Berichterstattung zur europäischen Flüchtlingskrise kaum vorkommt:

Was geschieht eigentlich mit den Toten, die geborgen werden? Wer kümmert sich um die Hinterbliebenen und hilft bei der Suche nach den vielen Vermissten? Nathalie Borgers begibt sich exemplarisch mit zwei Flüchtlingsfamilien auf die Suche nach ihren vermissten Verwandten. Buch und Regie: Nathalie Borgers

Produktion: Navigatorfilm

„Utopia – Wirtschaft ohne Gier“

Dokumentarfilm

Der Dokumentarfilm begibt sich auf die Suche nach einem neuen Wirtschaftsmodell, das den bereits überholten Finanzkapitalismus ablöst. Eine filmische Entdeckungsreise zu Einsteigern in eine neue Gesellschaft, deren Ziel ein ethisches und solidarisches Wirtschaften ist, das Menschen achtet und die Umwelt schont.

Buch: Anna-Katharina Wohlgenannt und Kurt Langbein

Regie: Kurt Langbein

Produktion: Langbein & Partner Media

„Widerstandsmomente“

Dokumentarfilm

Der Film porträtiert bisher unbekannte Frauen, die sich im Widerstand engagiert haben, aus dem Heute und der Nazizeit gegenüber. Thematisiert wird Widerstand gegen Unmenschlichkeit, Politik und Gesellschaftsströmungen.

Buch und Regie: Jo Schmeiser

Produktion: Plaesion Film

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at