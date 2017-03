AVISO: Spatenstich Wohnhausanlage Jägerstraße 58, 1200 Wien

Wien (OTS) - Wien - Nach intensiver Planung beginnt nun die Bauphase für 192 Wohneinheiten der Wiener Komfortwohnungen GmbH in der Jägerstraße 58. Zusätzlich zum Akt des Spatenstichs werden die Kinder des Kindergartens Sonneninsel ein Plakat enthüllen. Darauf zu sehen ist die Vorstellung der Kinder eines Traumhauses mit Kindergarten, der in der Jägerstraße 58 einziehen wird. Der Brigittenauer Bezirksvorsteher Hannes Derfler und Bauherr Alexander Finster laden zum Spatenstich und zur Plakatenthüllung am 08.03.2017, um 15 Uhr.

Leistbare innerstädtische Wohnungen durch Baurecht

Von der smarten Ein-Zimmer-Kleinwohnung über modern aufgeteilte 3-Zimmer-Familien-Wohnungen bis hin zum Penthouse mit Pool entstehen Objekte zur Eigennutzung, Vorsorge und zur Vermietung.

Bei der Gestaltung der Wohnhausanlage wird auf Komfort und Ökologie ebenso großen Wert gelegt, wie die Versorgung des täglichen Bedarfs und urbanen Lebensstil. Neben Stellplätze für Fahrräder werden in der Tiefgarage Ladestationen für Elektroautos und -fahrräder geschaffen. Auch ein Bereich für Urban Gardening im Innenhof wird bis zur Fertigstellung eingerichtet. Eine Filiale des Lebensmittelnahversorgers Spar wird direkt im Gebäude errichtet, sowie ein hauseigener Kindergarten mit großzügigem Garten, der Kindergärten Sonneninsel.

Spatenstich Wohnhausanlage Jägerstraße 58

Wir laden die VertreterInnen der Medien herzlich zu dieser Spatenstichfeier ein!

Um Anmeldung wird gebeten.



Datum: 08.03.2017, 15:00 Uhr

Ort: Jägerstraße 58, 1200 Wien

Über Wiener Komfortwohnungen:

Die Wiener Komfortwohnungen GmbH wurde 2011 gegründet und ist auf die Entwicklung und Realisierung von Wohnimmobilien spezialisiert. Dabei spielt Lage, Infrastruktur und Wohnkomfort eine wichtige Rolle. Die Objekte werden für Mieter, Eigennutzer und Investoren realisiert. Aktuell werden in Wien und Umgebung rund 37.400 m² Wohnfläche entwickelt. Das Flagschiffprojekt der Wiener Komfortwohnungen entsteht in der Jägerstraße 58 im 20. Wiener Gemeindebezirk. Knapp 200 Wohneinheiten werden hier im Baurecht bis Herbst 2018 fertiggestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.wienerkomfortwohnungen.at.

