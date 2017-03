Kepware® erhält eine Reihe namhafter Branchenauszeichnungen und Ehrungen

Portland, Maine (ots/PRNewswire) - Kepware (https://www.kepware.com/?utm_campaign=public-relations&utm_medium=press-release&utm_source=industry-awards&utm_content=kepware), ein Unternehmen von PTC, gab heutebekannt, dass es verschiedenen namhafte Branchenauszeichnungen und Ehrungen für sein IoT-freundliches Vorzeigeprodukt, die industrielle Konnektivitätsplattform KEPServerEX® (https://www.kepware.com/product s/kepserverex/?utm_campaign=public-relations&utm_medium=press-release &utm_source=industry-awards&utm_content=kepserverex) erhalten hat.

Die auf dem Feedback von Experten der Automatisierungsbranche und Endnutzern aufbauenden Preise und Ehrungen anerkennen KEPServerEX als herausragende und innovative Lösung für industrielle Konnektivität.

"2016 war ein unwahrscheinliches Jahr für Kepware und diese Anerkennungen durch die Branche geben unserer Dynamik in 2017 weiteren Auftrieb", sagte Brett Austin, Senior Vice President von Kepware. "Wir arbeiten laufend an der Verbesserung unserer Lösungen, um mit den sich entwickelnden Anforderungen unserer Kunden und den Industriestandards Schritt zu halten. Wir fühlen uns geehrt, von Branchenexperten und Endnutzern als Konnektivitätsplattform anerkannt zu werden, die bei den Anforderungen an Performance, Zuverlässigkeit und Bedienkomfort führend ist."

Die Leser führender Branchenveröffentlichungen und Mitglieder der gemeinnützigen Branchengemeinschaft haben Kepware mit einer Reihe von Preisen und Ehrungen als führenden Anbieter von innovativen Prozessautomatisierungsprodukten Anerkennung gezollt. Zu diesen Preisen zählen:

Engineers' Choice Award, Control Engineering (http://www.controleng.com/)Kepware wurde von den Lesern von Control Engineering für seine KEPServerEX Software Version 5.21 zum Gewinner in der Kategorie Konnektivität "Software - Industrial Internet of Things" gewählt. Die Kandidaten wurden nach technologischer Entwicklung, Leistungen für die Branche und Marktauswirkungen bewertet.

Führend bei Automatisierung: First Team Honoree, Automation World ( https://www.automationworld.com/industry-news/2016-leadership-autom ation-first-team-honorees)Leser von Automation World ernannten Kepware zum bevorzugten Anbieter in der Kategorie "Networking-Wireless". Diese Anerkennung basiert auf ungestützten Erinnerungsbefragungen.

MESA Smart Story Award, MESA International (http://www.mesa.org/en/smartstoryawards.asp)Die Einführung und Nutzung von Kepware Produkten durch Faurecia, einen internationalen Hersteller von Fahrzeugteilen, wurde zu einer der drei gewinnenden Anwendungsstorys von Kunden gewählt. Sämtliche Einreichungen bezogen sich auf die Art und Weise, wie Menschen und Informationstechnologie bei intelligenter Produktion zusammenarbeiten. Die Gewinner wurden auf Basis der Anzahl der heruntergeladenen Fallstudien ausgewählt.

IoT Breakthrough Awards, IoT Breakthrough (http://iotbreakthrough.com/award-winners/)Die KEPServerEX Software von Kepware wurde zur industriellen IoT-Lösung des Jahres gewählt. Die Gewinner wurden von einem unabhängigen Gremium bestehend aus Technologieexperten mit dem Ziel gewählt, die Besten und Klügsten im heutigen IoT-Markt zu bestimmen.

Gold Readers' Choice Award, Control Global (http://info.controlglobal.com/cgde-170100-lp)Leser von Control Global bezeichneten Kepware als den bevorzugten Anbieter in der Kategorie "OPC Connectivity". Die Gewinner wurden von Lesern ausschließlich durch Ausfüllen von Fragekästchen gewählt.

Diese Anerkennung folgt auf die jüngste Markteinführung von KEPServerEX Version 6 (https://www.kepware.com/products/kepserverex/version-6/?utm_campaign=public-relations&utm_medium=press-release&utm_source=industry-awards&utm_content=kepserverex-v6), die einumfassendes Update der Kernserverfunktionalität der Plattform und der Bedienoberfläche einschließt. Die Verbesserungen bieten Kunden zusätzliche Möglichkeiten, die wachsenden Produktivitätsanforderungen in der zunehmend globalisierten Industrielandschaft von heute zu erfüllen.

KEPServerEX ist eine industrielle Konnektivitätsplattform, die OPC-und IT-zentrische Kommunikationsprotokolle einsetzt und damit als Einzelquelle für industrielle Automatisierungsdaten für Unternehmensanwendungen dient. Die Plattform verfügt über eine Bibliothek mit mehr als 150 Gerätetreibern, Client-Treibern und modernsten Plug-ins, die Konnektivität mit Tausenden Geräten und anderen Datenquellen erlauben.

Über Kepware

@Kepware (https://twitter.com/Kepware), mit Firmensitz in Portland, Maine, ist ein Unternehmen für Softwareentwicklung von PTC Inc. Kepware verfügt über ein Portfolio von Softwarelösungen zur Unterstützung von Unternehmen bei der Vernetzung von Automatisierungsgeräten und Softwareapplikationen sowie zur Befähigung des Internets der Dinge. Von Produktionsstätten über Bohrplätze bis hin zu Windfarmen, Kepware unterstützt ein breites Kundenspektrum in zahlreichen vertikalen Märkten, darunter Fertigungsindustrie, Öl und Gas, Gebäudeautomation, Energie- und Versorgungsunternehmen und viele mehr. Kepware® wurde 1995 gegründet und seine Softwarelösungen, die Tausenden Unternehmen helfen, ihre betriebliche Tätigkeit und Entscheidungsprozesse zu verbessern, sind derzeit in mehr als 100 Ländern verfügbar. Mehr erfahren Sie unter https://www.kepware.com/.

Über PTC

PTC verfügt über die solideste Technologie der Welt für das Internet der Dinge. Im Jahr 1986 revolutionierten wir das digitale 3D-Design. Heute verbinden unsere führenden IoT- und AR-Plattformen sowie praxiserprobten Lösungen die physische mit der digitalen Welt und definieren die Art und Weise neu, wie Sie Ihre Produkte entwickeln, betreiben und betreuen. Mit PTC können Produzenten und das Ökosystem von Partnern und Entwicklern weltweit die Versprechungen des IoT bereits heute umsetzen und die Treiber künftiger Innovation sein.

PTC.com (http://www.ptc.com/) @PTC (http://twitter.com/PTC) Blogs (http://www.ptc.com/blogs)

Kepware, das Kepware Logo und KEPServerEX sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von PTC Inc. oder seiner Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

