Gericht spricht Moose Knuckles in US-Markenfälschungsverfahren 52 Millionen USD zu

Montreal (ots/PRNewswire) - Ein Bundesgericht in Chicago (Aktenzeichen 16-cv-11618) hat der Outerwear- und Lifestylemarke Moose Knuckles in einem Verfahren gegen 26 Beklagte aus China 52 Millionen USD (68,5 Millionen CAD) Schadensersatz zugesprochen -ihnen wurde vorgeworfen, illegale "Moose Knuckles"-Websites zu betreiben und gefälschte Bekleidung und Zubehör unter dem Namen Moose Knuckles zu verkaufen. Bezirksrichter Robert M. Dow Jr. sprach diesen Schadensersatz im Zuge des endgültigen Urteils und einer dauerhaften Unterlassungserklärung zu, die zu dem Schluss kam, dass sämtliche Beklagten vorsätzlich Markenverletzungen und Verletzungen des Urheberrechtes begangen haben und in Verzug sind. Zusätzlich zur Geldentschädigung ordnete das Gericht an, dass 33 Domainnamen, die von den Beklagten zum Verkauf gefälschter "Moose Knuckles"-Produkte verwendet wurden, und von denen viele zuvor unter einer vorübergehenden Unterlassungsanordnung deaktiviert wurden, permanent gesperrt und an Moose International übertragen werden.

"Dieses Urteil spielt in der Strategie unseres Unternehmens gegen Markenfälschungen eine entscheidende Rolle und ermöglicht Moose Knuckles künftig effektivere und effizientere Maßnahmen gegen Markenfälscher im Internet", sagte Noah Stern, CEO von Moose International Inc.

Die nicht genehmigten Websites im Rahmen des Prozesses waren gestaltet, um als offizielle Websites von Moose Knuckles oder autorisierter Einzelhändler der Produkte von Moose Knuckles zu erscheinen. Die Markenfälscher fügten Marketingbilder, Bilder der Produkte von Moose Knuckles und genaue Produktbeschreibungen ein, die direkt aus der ursprünglichen Website von Moose Knuckles herauskopiert wurden. Viele dieser nicht genehmigten Websites wurden mit Domainnamen eingerichtet, welche den Namen "Moose Knuckles" enthielten, darunter www.moose-knuckles-fans.com, www.mooseknucklesoutletonline.com und www.mooseknucklesca.org.

"Die Markenfälschung im Internet durch illegale Websites ist für unsere Kunden ein großes Problem, da die Websites authentisch wirken und die Produkte ggf. mit nur geringem Rabatt auf unseren empfohlenen Einzelhandelspreis anbieten", sagte Ayal Twik, Präsident von Moose International Inc. "Solche Websites wirken viel vertrauenswürdiger als ein Händler auf einem Flohmarkt. Gewöhnlich sehen die Kunden erst, wenn die Jacke mit der Post ankommt, dass das Produkt von schlechter Qualität ist und sie betrogen wurden."

Um Entdeckung zu vermeiden, arbeiteten die Fälscher mit einer Reihe falscher und unvollständiger Identitäten. "Leider gewährt das Internet Markenfälschern den Vorteil der Anonymität zusammen mit der Möglichkeit, schnell und billig eine Reihe Onlineshops einzurichten, die sie von internationalen Standorten jenseits der Reichweite der Behörden der USA oder Kanadas aus betreiben", sagte Brad Evans, Direktor der Anti-Counterfeiting Strategy Group, die Moose Knuckles in diesem Prozess beriet. "Gerichtsurteile wie diese ermöglichen Unternehmen, welche die Gesetze einhalten, illegale Websites zu deaktivieren und die Aktiva von Fälschern sperren zu lassen. Dies gleicht einen Teil dieses Vorteils aus."

Moose Knuckles wurde in diesem Prozess durch Greer, Burns & Crain Ltd. vertreten.

Weitere Informationen erhalten Sie bei: THINK PR | Tracey Manner | tmanner @ thinkpublicrelations.com | 212.343.3920

Über Moose Knuckles

Unsere Familie schützt Kanadier seit 1921 vor der Kälte und dieses stete Engagement hat 2007 zur Gründung von Moose Knuckles Canada geführt. Die Marke gründet auf der Überzeugung, dass wir die schlankste, belastbarste und luxuriöseste Sportswear der Welt produzieren können. Kanadisches Know-how, Zähigkeit und Erbe finden sich bei uns in jeder Faser, Naht und jedem Reißverschluss. Unsere tadellosen Schnitte, luxuriösen Materialien und Teile, die Sorgsamkeit bei jedem Detail und der Sinn für Wildnis haben uns Lob der anspruchsvollsten Luxus-Einzelhändler der ganzen Welt eingebracht. Wir sind eine Familie, ein Klan und eine Rotte und zeigen dies in unserer Kleidung. Ob es sich um eine wilde Nacht oder eine Nacht in der Wildnis handelt, wir kleiden Sie ein: Willkommen in Kanada, willkommen bei Moose Knuckles.

Über die Anti-Counterfeiting Strategy Group (ACSG)

ACSG liefert mit seinem Modell der vier P (Planning, Process, Prevention, Pursuit) (Planung, Prozess, Prävention, Durchsetzung) innovative Strategien, um die Auswirkungen von Produktfälschungen und Ablenkung für die Unternehmen unserer Kunden zu reduzieren.