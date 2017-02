Neues Volksblatt: "Klare Linie" von Markus EBERT

Ausgabe vom 1. März 2017

Linz (OTS) - Gemessen daran, dass er immer wieder auch als Stadtrat im Gespräch war, ist der Wiener Flüchtlingskoordinator Peter Hacker nicht irgendwer in der Wiener SPÖ. Wenn er also — wie gestern früh im ORF-Morgenjournal — ausrückt, um das Fremdenrechtspaket der Regierung verbal zu geißeln, dann darf man das wohl auch als repräsentativ für die Meinung der Häupl-SPÖ ansehen. Umso bemerkenswerter — und im Sinne eines geschlossenen koalitionären Auftretens auch unumgänglich — ist, wie Herrn Hacker von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil abwärts die SPÖ-Vertreter in der Regierung in die Parade gefahren sind. Zumal gerade im Zusammenhang mit der lang gepflegten Willkommenskultur rot-grün-linker Kreise das, was auch im Asylbereich geltendes Recht ist, als unverbindlich betrachtet wurde. Wie fragte doch Innenminister Wolfgang Sobotka völlig zu Recht in Richtung Hacker: „Wer macht den Rechtsbruch? Ich oder die, die nicht außer Landes gehen?“

Mit ihrer klaren Linie hebt sich die Koalition zu ihrem Vorteil von der Opposition ab. Der Eiertanz der Grünen und der FPÖ um einen Eurofighter-Ausschuss fand gestern einen peinlichen Höhepunkt: Allen Ernstes stellten Pilz & Co die Blauen vor die Alternative, entweder dem Ausschuss zuzustimmen oder mögliche blaue Verwicklungen in Sachen Eurofighter zu thematisieren. Das nennt man Erpressung auf offener Bühne.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at