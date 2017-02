NEOS zu Eurofighter-U-Ausschuss: Aufklärung und Transparenz haben höchste Priorität

Niki Scherak: „Wir müssen alle ungeklärten Fragen im Zusammenhang mit dem Ankauf der Eurofighter seriös und gewissenhaft aufklären"

Wien (OTS) - Auf Zustimmung der NEOS trifft die heutige Ankündigung der FPÖ einen Eurofighter-U-Ausschuss mit einzusetzen. „Aufklärung und Transparenz haben für NEOS einen immens wichtigen Stellenwert. Überall dort wo es um Steuergeldschwendung und Korruption geht, sind wir jedenfalls bereit an einer ernsthaften Aufklärung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger federführend mitzuwirken“, so der stellvertretende NEOS-Klubobmann Niki Scherak. „Nun liegt es an allen Beteiligten, alle ungeklärten Fragen im Zusammenhang mit dem Ankauf der Eurofighter seriös und gewissenhaft aufzuklären. Das sind wir den österreichischen Bürgerinnen und Bürgern schuldig.“

