Yanfeng Automotive Interiors erhält von Standard & Poor's und Moody's Investmentratings "BBB-" und "Baa3"

Shanghai, China (ots) - Yanfeng Global Automotive Interior Systems Co, Ltd. (YFAI) freut sich, die erstmalige Vergabe des Kreditratings "BBB-" durch Standard & Poor's (S&P) und "Baa3" durch Moody's Investors Service (Moody's) bekanntgeben zu dürfen. Beide Ratingagenturen, die am 28. Februar 2017 über ihre Einstufungen informierten, begründeten ihre Bewertungen auch mit dem stabilen Ausblick des Unternehmens. Die vergebenen Bewertungen werden von beiden Agenturen jährlich überprüft.

Standard & Poor's stufte YFAI zum ersten Mal mit BBB- ein und gab für das Unternehmen eine stabile Prognose ab.

Moody's Investors Service sieht das Unternehmen mit seinem vorläufigen (P)Baa3 und einem stabilen Ausblick ebenfalls auf einem guten Weg. Den vorläufigen Status des Ratings wird Moody's ändern, sobald YFAI seinen geprüften Jahresabschluss für 2016 vorgelegt hat.

"Mit ihren positiven Investmentratings erkennen S&P und Moody's die Qualität und starke Position von YFAI im globalen Markt für Automobilinnenausstattung an", sagt Johannes Roters, CEO bei Yanfeng Automotive Interiors. "Die zuerkannten Ratings helfen uns, unsere Wachstumsstrategien auf Basis unserer globalen Präsenz zum Vorteil unserer Kunden umzusetzen. Darüber hinaus bieten uns die positive Bewertungen eine höhere Flexibilität - insbesondere was den Einsatz führender Technologien und die Bereitstellung eines globalen Produktangebots angeht."

"Wir freuen uns über die Bewertungen, die wir von Moody's und S&P erhalten haben", sagte Robert VanHimbergen, CFO bei YFAI. "Mit diesen Ratings bestätigen die Agenturen nicht nur unser Geschäft, unsere Finanzleistung, unsere hervorragende Bilanz und unsere umsichtige Politik, sondern sie erkennen gleichzeitig die marktführende Position von Yanfeng Automotive Interiors an."

Über Yanfeng Automotive Interiors

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) ist weltweit führend in der automobilen Innenausstattung und gestaltet Gegenwart und Zukunft des Erlebnisraums "Auto". Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Shanghai und beschäftigt global mehr als 30.000 Mitarbeiter an über 100 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 18 Ländern. YFAI entwirft, entwickelt und fertigt innovative Innenraumkomponenten für alle Automobilhersteller. Das Unternehmen entstand 2015 als Joint Venture zwischen Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des zur SAIC Motor Corporation Limited (SAIC Motor) gehörenden Komponentenherstellers Huayu Automotive Systems Co., Ltd. (HASCO), und Adient, dem weltweit führenden Anbieter von Automobilsitzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.YFAI.com.

